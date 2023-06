Die innovative Technologie in unserem täglichen Leben hat begonnen, eine entscheidende Rolle im Gesundheitswesen zu spielen. Die Apple Watch liefert hierfür regelmäßig Beispiele. Im jüngsten Fall machte die clevere Uhr eine Frau aus Cincinnati auf ein gefährliches Herzproblem aufmerksam, was womöglich ihr Leben gerettet hat.

Apple Watch schlägt Alarm

Kimmie Watkins fühlte sich unwohl und schwindelig und dachte, etwas Ruhe würde ihre Beschwerden lindern. Ihre Apple Watch unterbrach jedoch ihr Nickerchen und alarmierte sie über eine erhöhte Herzfrequenz von 178 Schlägen pro Minute. „Meine Herzfrequenz war zu lange zu hoch“, erinnert sich Watkins gegenüber Local12.

Die Frau reagierte auf die Informationen ihrer Apple Watch und suchte einen Arzt auf. Ihr Arzt teilte ihr mit, dass sie eine sitzende Lungenembolie hatte. Diese Art von Blutgerinnsel ist besonders gefährlich, erklärt Dr. Richard Becker, Kardiologe am College of Medicine der University of Cincinnati. Die Überlebenschance bei einer solchen Erkrankung liegt bei nur 50 Prozent.

Obwohl Watkins keine Vorgeschichte von Herzerkrankungen hatte, ergaben weitere Untersuchungen, dass sie an einer Gerinnungsstörung litt. Glücklicherweise kam die Warnung der Apple Watch rechtzeitig und somit wird die junge Frau nun behandelt und erholt sich. Watkins ist glücklich, dass sie ihre Apple Watch hatte und ist motiviert, sich für Wearables zur Gesundheitsüberwachung einzusetzen. „Man könnte meinen, dass man zu sehr vernetzt ist, aber ich denke, dass es im Sinne der Gesundheit hilfreich sein kann, und nicht nur im Sinne einer Verbindung zu Menschen“, erklärt sie im Interview.

Watkins‘ Erfahrung ist nur eine von vielen Erlebnisberichten, in denen die integrierten Gesundheits- und Sicherheitsfunktionen der Apple Watch geholfen haben, jemanden aus einer lebensbedrohlichen Situation zu retten. Apple hat es sich als Ziel gesetzt, mit der Apple Watch Symptome bezüglich eines Herzleidens zu erkennen und den Nutzer zu warnen. Einen Arztbesuch sowie Vorsorgeuntersuchungen kann die Smartwatch jedoch nicht ersetzen, und soll es laut Apple auch nicht. Dennoch zeigt der aktuelle Fall, dass das System einen sehr wichtigen oder sogar lebensrettenden Hinweis auf ein gesundheitliches Problem geben kann.