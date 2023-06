Seit über einem Jahr ist bekannt, dass die Basketball-Serie „Swagger“ in die zweite Staffel gehen wird. Mittlerweile befinden wir uns längt in der heißen Phase, denn am kommenden Freitag (23. Juni 2023) ist es endlich soweit. Im Vorfeld fand nun die Weltpremiere auf dem roten Teppich statt. Alles was Rang und Namen hat, war natürlich vor Ort beim Tribeca Festival.

Apple TV+ Feier Weltpremiere von „Swagger – Staffel 2“

Kürzlich feierte AppleTV+ beim Tribeca Festival die Premiere der zweiten Staffel des Basketballdramas „Swagger“. Der Schöpfer, Regisseur und ausführende Produzent Reggie Rock Bythewood besuchte die Premiere auf dem roten Teppich zusammen mit den Stars Isaiah Hill, Orlando Jones, Shinnelle Azoroh, dem Oscar-Nominierten Quvenzhané Wallis und Tristan Mack Wilds.

Zu den besonderen Gästen gehörten der Hip-Hop-Künstler IDK, der im Soundtrack zu hören ist, die Produzentin und Regisseurin Gina Prince-Bythewood und die Philanthropin Wanda Durant. Die Diskussionsrunde wurde von Monica McNutt von ESPN moderiert.

Zu den weiteren Teilnehmern gehörten die Darsteller Caleel Harris, Tessa Ferrer, James Bingham, Solomon Irama, Ozie Nzeribe, Jason Rivera-Torres, Christina Jackson, Sean Baker, Shannon Brown und die ausführende Produzentin Francie Calfo.

Inspiriert von den Erfahrungen des NBA-Superstars Kevin Durant erkundet „Swagger“ die Welt des Jugendbasketballs und die Spieler, ihre Familien und Trainer, die sich auf dem schmalen Grat zwischen Träumen und Ehrgeiz sowie Opportunismus und Korruption bewegen. Abseits des Spielfelds zeigt die Show, wie es ist, in Amerika aufzuwachsen.

Worum geht es in Staffel 2?

In der zweiten Staffel treffen wir die erwachsengewordenen Kinder Jace, Phil, Nick, Musa, Drew und Royale, die gerade ihr Abschlussjahr an der High School beginnen. Alle außer Phil werden am Cedar Cove Prep teilnehmen; eine überwiegend weiße Institution, in der wohlhabende Vorstandsmitglieder den gesamten Betrieb kontrollieren, von der Einstellung der Lehrkräfte bis zur Einschreibung der Studenten. Es ist eine Schule der Macht und des Einflusses. Trotz ihres akademischen Erfolgs war ihr Basketballprogramm nicht wettbewerbsfähig, bis es Emory Lawson, dem Sportdirektor, gelang, die Swagger-Spieler zu gewinnen. Fast über Nacht wird das Basketballprogramm von Cedar Cove zur Elite und erregt die Aufmerksamkeit von Alonzo Powers von Gladiator Sneakers. Die Spiele werden von den besten College-Scouts des Landes besucht und für Tausende von Fans live gestreamt. Mit dem Sieg geht eine genaue Prüfung einher, und die Spieler werden genau beobachtet, während sie um eine nationale High-School-Meisterschaft kämpfen. Im Leben von Jace Carson und seiner Familie läuft alles gut. Jenna mietet ein Haus in einem Wohnviertel und ihr Kosmetikgeschäft boomt. Dann taucht ein Video auf, das alles zu zerstören droht. Es handelt sich um Überwachungsaufnahmen von Coach Warwick, dem ehemaligen Trainer von Crystal, wie er in einer Gasse zusammengeschlagen wird. Die Angreifer sind maskiert, aber Trainer Warwick glaubt, Beweise dafür gefunden zu haben, dass die Swagger-Spieler beteiligt waren. Während diese Spekulationen die Öffentlichkeit und die sozialen Medien erreichen, wird die brüderliche Bindung, die die Spieler aufgebaut haben, auf die Probe gestellt. Ihre einst vielversprechende Zukunft ist in Gefahr.

Die gesamte erste Staffel von „Swagger“ steht auf Apple TV+ bereit. Zur Einstimmung auf die zweite Stafel haben wir euch nicht nur den offiziellen Trailer, sondern auch einen weiteren First-Look-Trailer eingebunden.

