HomePod-Besitzer können Musik über ihren smarten Lautsprecher nicht nur über Apple Music, sondern auch über verschiedene Drittanbieter (z.B. Deezer, iHeartRadio) abspielen. Die Anzahl kompatibler Apps ist allerdings übersichtlich. Mit iOS 17 wird Apple die Möglichkeiten deutlich erweitern.

HomePod funktioniert mit iPhone-Apps über Siri mit iOS 17

Apple hat im Rahmen einer WWDC 2023 Session bestätigt, dass es die Verbesserungen von Siri und AirPlay unter iOS 17 ermöglichen, einen HomePod aufzufordern, Medien über eine auf seinem iOS-Gerät installierte App abzuspielen. Dies funktioniert selbst dann, wenn diese App keine native HomePod-Unterstützung bietet. Allerdings muss die iOS-App die SiriKit-API unterstützen, die es Benutzern ermöglicht, sie über Siri zu steuern.

Apple erklärt: Sobald der HomePod eine Anfrage verarbeitet, wird ein SiriKit-Intent an das iPhone gesendet, wo Siri eure App startet und AirPlay-Inhalte zurück an den Lautsprecher sendet. Während HomePod-Apps nativ ausgeführt werden können, auch wenn euer Gerät nicht in der Nähe ist, erfordert die Verwendung von iPhone- und iPad-Apps über Siri, dass das iOS-Gerät mit demselben Wi-Fi-Netzwerk wie der HomePod verbunden ist. Jede App, die heute SiriKit Media Intents unterstützt, kann diese Funktion ohne zusätzliche Änderungen nutzen. Diese Integration funktioniert mit Musik-Apps, Hörbüchern, Podcasts, Radio und Meditation.

Spotify bietet übrigens nach wie vor keine native Unterstützung für den HomePod. Mit dieser Neuerung könnt ihr Siri bitten, Musik mit Spotify abzuspielen, da die iPhone-App mit der SiriKit-API arbeitet.