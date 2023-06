Mit einem neuen „Shot on iPhone“ Video führt Apple in die verbesserten Kamerafunktionen des iPhone 14 Pro ein. Das Video dient als eine Demonstration der technologischen Fortschritte, die in dem Modell implementiert wurden. Hierbei wird vor allem der Action Modus bei einer rasanten Skateboard-Fahrt auf die Probe gestellt.

„The Great Escape“

Apple beauftragt gelegentlich Künstler, die mit ihrer Kreativität zeigen, wie weit die iPhone-Kameras ausgereizt werden können. Dabei entstehen regelmäßig beeindruckende „Shot on iPhone“ Fotos und Videos. Mittlerweile gehört die im Jahr 2014 ins Leben gerufene Kampagne zu Apples wichtigsten Werbewerkzeugen. Jetzt hat das Unternehmen sein neuestes „Shot on iPhone“ Video mit dem Titel „The Great Escape“ auf seinen türkischen YouTube-Kanal veröffentlicht.

Das Video, das vor der Kulisse des historischen Istanbuler Großbasars gedreht wurde, bietet den Zuschauern ein eindrucksvolles visuelles Erlebnis. Es wurde komplett mit einem iPhone 14 Pro gefilmt, wobei einige zusätzliche Hardware und Software verwendet wurde. Bei den Aufnahmen sorgt der Action Modus des iPhone 14 Pro für unglaublich flüssig wirkende Videos und korrigiert Wackler, Bewegungen sowie Erschütterungen auch dann, wenn das Video mitten im Geschehen aufgenommen wird.

Seit seiner Veröffentlichung am Sonntag wurde das Video bereits über drei Millionen Mal angesehen, was den anhaltenden Erfolg von Apples Marketingkampagne unterstreicht.