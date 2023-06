Das im Herbst erscheinende iOS 17 Update bringt eine Fülle von Neuerungen, die das iPhone-Erlebnis weiter verbessern sollen. Zu den Verbesserungen gehört eine kleine, aber praktische Änderung: die Optimierung des QR-Code-Scannens. Diese scheinbar geringfügige Anpassung verspricht, die Art und Weise, wie iPhone-Benutzer QR-Codes scannen, zu vereinfachen.

Verbesserte QR-Code-Scans in iOS 17

Die Kamera-App des iPhone unterstützte das Scannen von QR-Codes erstmals mit iOS 11. Der URL-Link des gescannten QR-Codes erschien zunächst als Push-Benachrichtigung auf dem Bildschirm. Aufgrund der möglichen Verwirrung änderte Apple das Design in iOS 13. Dadurch entstand jedoch ein neues Problem: Die Schaltfläche wanderte im Sucher umher, wenn sich das Kameraobjektiv bewegte, was das Antippen noch schwieriger machte als zuvor.

Wie MacRumors berichtet, geht Apple in iOS 17 dieses Problem konsequent an. Beim Scannen eines QR-Codes wird die Verknüpfungstaste nun bequem am unteren Rand der Kameraoberfläche angezeigt. Benutzer müssen nicht mehr einem sich bewegenden Link durch den Sucher folgen, sondern können auf seine statische Position oberhalb des Auslösers tippen.

iOS 17 kommt mit vielen weiteren neuen Features, die den Alltag der Nutzer bereichern sollen. Diese Neuerungen beinhalten verbesserte Kommunikationsmöglichkeiten und neue Wege, Inhalte zu teilen. Darüber hinaus gibt es in iOS 17 die neue Tagebuch-App, mit der Nutzer einfach ihre Dankbarkeit für schöne Momente in Worte fassen können, und Standby, eine neue Art, Infos auf einen Blick anzuzeigen, wenn das iPhone gerade lädt.

Bis die finale Version von iOS 17 erscheinen wird, werden noch ein paar Monate vergehen. Eine Beta-Version von iOS 17 ist bereits für Entwickler verfügbar. Bald wird Apple auch eine öffentliche Beta für Teilnehmer am Apple Beta-Programm veröffentlichen, bis dann im Herbst iOS 17 für alle Nutzer freigegeben wird.