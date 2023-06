Die Deutsche Telekom starte am heutigen Tag eine neue Kampagne für ihr 5G-Netz und das iPhone 14 Pro. Die Kampagnen Botschaft lautet „Besser verbunden sein, macht das Loslassen einfacher“. Kunden können beim Kauf eines neuen iPhones bis zu 200 Euro sparen.

Telekom startet iPhone-Aktion

Besser verbunden sein, erleichtert das Loslassen. So lautet die Botschaft der neuen 5G-Kampagne der Telekom mit Partner Apple. Dabei stehen das 5G-Netz der Telekom sowie die Apple iPhone-Familie im Mittelpunkt.

Bis zu 200 Euro sparen

Das Ganze gestaltet sich wie folgt. Ab sofort gibt es zusammen mit Apple zahlreiche attraktiven Aktionsangebote. So können Telekom-Kunden bis zu 200 Euro bei allen iPhone Modellen sparen. Wer sich im Aktionszeitraum für ein iPhone entscheidet, erhält – je nach Modell – bis zu 100 Euro Rabatt. Wird zudem ein altes Smartphone in Zahlung gegeben, kommt noch on top ein Handyankaufsbonus von 100 Euro hinzu.

Zum Beispiel gibt es das iPhone 14 Pro 128 GB für nur 29,95 Euro statt 129,95 Euro im Tarif MagentaMobil L mit Premium-Plus-Smartphone und das iPhone 14 sogar schon für 1 Euro statt 79,95 Euro im MagentaMobil L mit Premium-Smartphone. Wer sich ein neues Apple Smartphone kauft, profitiert vom Handyankaufsbonus von 100 Euro zusätzlich zum Altgerätewert, wenn er sein altes beim Kauf abgibt, sofern dieses noch mindestens 1 Euro Restwert hat. Außerdem gibt es im Aktionszeitraum vom 19. Juni bis 18. Juli 2023 viele weitere attraktive Preisvorteile auf Apple Produkte.

5G-Netz: 95 Prozent der Bevölkerung

An dieser Stelle noch ein kurzer Blick auf die Netzabdeckung der Telekom: Deutschlandweit können bereits rund 80 Millionen Menschen das 5G-Netz der Telekom nutzen – das entspricht über 95 Prozent der Bevölkerung. Dazu hat das Unternehmen seit Einführung der neuen Mobilfunkgeneration insgesamt rund 25.000 Mobilfunk-Standorte mit 5G ausgestattet oder neu gebaut. Mehr als 9.000 Antennen in über 700 Städten und Gemeinden funken mit schnellstem 5G auf der 3,6 GHz-Frequenz – mit Download-Geschwindigkeiten bis zu 1 Gigabit pro Sekunde. Mit ihrem 5G-Ausbau ist die Deutsche Telekom nicht nur der führende deutsche 5G-Netzbetreiber, sondern bewegt sich auch europaweit im Spitzenfeld.

-> Hier geht es direkt zur iPhone-Aktion der Telekom