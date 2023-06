Die Bedienungshilfe „Haptic Touch“ (Einstellungen -> Bedienungshilfen -> Tippen -> Haptic Touch) dürfte den meisten Anwendern bekannt sein. Mit iOS 17 führt Apple eine neue Touch-Dauer-Option für die Funktion ein.

Seit gestern Abend steht die iOS 17 Beta 2 auf den Apple Servern zum Download bereit. Auf die Neuerungen der jüngsten Beta sind wir bereits heute Vormittag in einem separaten Artikel eingegangen. Nun wird eine weitere Anpassung bekannt.

Bisher gab es die Touch-Dauer-Optionen „Schnell“ und „Langsam“. Mit der iOS 17 Beta 2 ändert sich dies, so dass euch eine dritte Option für die Zeit zur Verfügung steht, bis Inhaltsvorschauen, Aktionen und Kontextmenüs eingeblendet werden.

Die neue Geschwindigkeit „Standard“ von iOS 17 verhält sich genauso wie die Einstellung „Schnell“ unter iOS 16. Die Geschwindigkeit „Schnell“ von iOS 17 ist spürbar schneller geworden. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass iOS 17 „Langsam“ identisch mit iOS 16 „Langsam“ ist.

New Fast Haptic Touch option in iOS 17 feels like 3D Touch! 🤩 #ios17 pic.twitter.com/YDkViEVCpp

— Apple Intro (@AppleIntro) June 22, 2023