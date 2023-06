Nur wenige Monate nach der überraschenden Schließung des Apple Store in der Northlake Mall aufgrund von Sicherheitsbedenken wird Apple einen neuen Standort in Birkdale Village, North Carolina, eröffnen. Dieser Schritt steht im Einklang mit den laufenden Bemühungen des Unternehmens, seine starke Präsenz im Einzelhandel in der Region aufrechtzuerhalten.

Ein neuer Standort in Birkdale Village

Apple hat kürzlich Genehmigungen für den Bau eines neuen Ladenlokals in der Townley Road 8805 in Birkdale Village beantragt. Der geplante Standort ist nur etwa 13 Kilometer von dem mittlerweile geschlossenen Laden in der Northlake Mall entfernt. Er befindet sich zudem rund 27 Kilometer von dem noch betriebenen Apple Store in SouthPark entfernt.

Der Umzug erfolgt, nachdem der Store in Northlake, North Carolina, im März abrupt geschlossen wurde. Berichten zufolge wurde das Ladenlokal geschlossen, weil es in der Northlake Mall in den letzten Monaten mindestens drei Schießereien gab, die Apple dazu veranlassten, einen anderen Standort zu suchen.

Dabei ist der Umzug nach Birkdale Village auch Teil einer umfassenderen Initiative zur Wiederbelebung des Gebiets durch die Eröffnung neuer Geschäfte. Das zugehörige Einzelhandelszentrum mit einer Fläche von 23.200 Quadratmetern beherbergt bereits rund 60 Geschäfte, darunter Sephora, Barnes & Noble und Dick’s Sporting Goods. Das Zentrum verfügt außerdem über 320 Wohnungen und über 4.500 Quadratmeter Bürofläche.

Apples neues Store-Konzept

Wahrscheinlich wird Apple für den neuen Laden sein neues Store-Konzept umsetzen, welches bereits für den kürzlich renovierten Tysons Corner Apple Store und den neuen Battersea Store in Großbritannien zum Einsatz kam.

Apple hat in das neue Design der Stores zahlreiche Merkmale integriert, die die Räume verbessern und zugleich umweltfreundlicher gestalten. So setzt das Unternehmen unter anderem biologisches Baumaterial ein, um die Kohlenstoffemissionen zu reduzieren. Die Designprinzipien umfassen auch verschiedene Tisch- und Sitzhöhen, flexible Ausstellungsflächen sowie Zugangswege, die Rollstuhlfahrern mehr Platz zum Durchfahren bieten.

Erfreulich ist auch die Rückkehr der Genius Bar. Der ikonische Servicebereich war seit den Anfängen des Apple Store ein fester Bestandteil des Kundenerlebnisses. Nachdem die physische Präsenz der Genius Bar in den letzten Jahren immer weniger in Apple Stores vorzufinden war, zeigte sich der Bereich jüngst wieder in seiner traditionellen Form. In unserem Artikelbild seht ihr die neue Genius Bar im Tysons Corner Apple Store.