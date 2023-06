Sommerzeit ist Urlaubszeit. Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen haben bereits begonnen, die anderen Bundesländer folgen in den kommenden Wochen. Egal ob am Strand auf Mallorca, beim Wandern in den Schweizer Bergen oder bei einem Roadtrip durch die USA, auch im Urlaub möchte man mit seinen Liebsten in Verbindung bleiben, sich gegenseitig auf dem Laufenden halten und Fotos teilen. Passend zur Jahreszeit informiert Vodafone, dass das Unternehmen 5G-Roaming in 66 Ländern unterstützt.

Vodafone informiert zum 5G-Roaming im Ausland

Nachdem sich die Deutsche Telekom erst vor wenigen Tagen zum Thema „5G-Roaming“ zur Wort gemeldet hatte, legt nun Vodafone die Karten auf den Tisch.

Grundsätzlich ist Roaming für Kunden von Vodafone in über 200 Ländern möglich. in 66 Ländern sogar mit 5G-Geschwindigkeit. Dabei sind viele beliebte Urlaubsziele vertreten. Seit dem 15. Juni 2017 gilt in der EU die Regelung, dass Telefonieren, SMS schreiben und die Nutzung mobiler Daten wie innerhalb Deutschlands berechnet werden müssen. Allerdings gibt es auch Ausnahmen dieser Regelung, zum Beispiel die Türkei und die Schweiz. Innerhalb der europäischen Union ist das Roaming in allen Vodafone GigaMobil- und Red-Tarifen inklusive.

Um 5G im Ausland nutzen zu können, bedarf es natürlich auch eines 5G-fähigen Smartphones. In folgenden Ländern ermöglicht Vodafone 5G-Roaming: