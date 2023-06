Solltet ihr in der jüngeren Vergangenheit einen Apple Store besucht haben, so könnte euch aufgefallen sein, dass Apple Mitarbeiter ein iPhone als Bezahlterminal (Point of Sale) nutzen. Aktuell setzt Apple bei diesen Geräten auf ein iPhone XS. Dies soll sich in Kürze jedoch ändern. Es heißt, dass Apple das iPhone XS durch ein neues iPhone 14 ersetzt.

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Apple demnächst die iPhone XS Modelle seiner Mitarbeiter durch neue iPhone 14 ersetzt. Schlussendlich wird sich durch den Austausch für Kunden nichts ändern, allerdings dürfte das Upgrade für die Mitarbeiter von Bedeutung sind.

So soll es zuletzt verstärkt Beschwerden gegeben haben, dass die älteren Modelle nicht mehr zuverlässig funktionieren und mehrmals am Tag getauscht werden müssen. Dies ist natürlich dann ärgerlich, wenn das Gerät während des Bezahlvorgangs die Arbeit verwehrt.

Apple retail stores will begin moving their point of sale systems (called Isaacs) from old iPhone Xs to iPhone 14s. This won’t mean anything for customers, but it’ll make things quicker for retail employees who often have to swap the aging iPhones out multiple times per day.

— Mark Gurman (@markgurman) June 26, 2023