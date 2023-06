Vodafone hat bekannt gegeben, dass das Düsseldorfer Unternehmen 5G-Telefonie über das Mobilfunknetz freigeschaltet hat. Der Startschuss fiel zunächst in Leipzig, Frankfurt und Düsseldorf.

Vodafone bringt neue Technik für Sprachanrufe ins 5G-Netz

Vodafone hat eine neue Technologie für das Telefonieren im 5G-Netz freigeschaltet. In Frankfurt, Leipzig und vielerorts in Düsseldorf können Kunden, die ein aktuelles Samsung S23 Smartphone nutzen, ab sofort auch über 5G telefonieren. Das Ganze hört auf den Namen „Voice over New Radio“ (VoNR und verwandelt Sprachsignale in Datenpakete, die innerhalb des 5G-Netzes übertragen werden. Bis dato waren hierzulande ausschließlich Datenservices über 5G möglich (z.B. Surfen im Web, Social-Media-Dienste oder Videotelefonie).

Für Sprachanrufe greifen Smartphones, die mit dem 5G-Netz verbunden sind, bislang auf das GSM-Netz (2G) und das LTE-Netz (4G/VoLTE). Dieser Rückgriff auf andere Netzgenerationen entfällt nun an den 5G Standalone (5G+) Standorten, wo die neue Technologie freigeschaltet ist. In den kommenden Monaten weitet Vodafone die neue Funktion nach und nach im 5G-Netz aus. Ebenso werden zeitnah weitere Smartphones 5G-Telefonie unterstützen.

