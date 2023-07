Als Apple die iPhone 14 Familie im Herbst letzten Jahres vorstellte, kündigte der Hersteller auch eine neue Funktion namens „Notruf SOS über Satellit“ an. Diese Funktion steht seit Ende letzten Jahres auch bei uns in Deutschland zur Verfügung. Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Satelliten-Funktionen für das iPhone ausgebaut werden.

Hinweise auf neue Satelliten-Funktionen für das iPhone

Die Funktion „Notruf SOS über Satellit“ ermöglicht es euch, auch außerhalb der Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung Nachrichten an Notdienste zu senden. Dabei kooperiert Apple mit Globalstar. Eine neue Anmeldung von Globalstar bei der Federal Communications Commission (FCC) deutet auf eine eine Erweiterung der iPhone-Satellitenfunktionen an. Die FCC ist eine der unabhängigen Behörden der Vereinigten Staaten, die die Kommunikationswege Rundfunk, Satellit und Kabel regelt.

Das Statement an die FCC deutet daraufhin, dass Globalstar daran arbeitet, satellitengestützte Sprachanrufe und Internet auf Apple-Geräte zu bringen. Wie eingangs erwähnt, ermöglicht das aktuelle System „nur“ das Senden von Textnachrichten an Notdienste, wenn herkömmliche Mobilfunkdienste außer Reichweite sind. Apple arbeitet allerdings an Technologien und konnte sich erste Patente sichern, um auch Sprachtelefonie und Internetleistungen über Satellit zu ermöglichen. Ob, wann und in welcher Form das Ganze umgesetzt wird, bleibt abzuwarten.