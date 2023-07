iPhone-Nutzer in Australien erhalten ab sofort über die Apple Wetter-App Niederschlagsvorhersagen und begleitende Niederschlagsmitteilungen für die kommende Stunde.

Apple Wetter-App: „Niederschlag in der nächsten Stunde“ jetzt für Australien verfügbar

Die Apple Wetter-App enthält eine Reihe von Funktionen, die Informationen zum aktuellen und prognostizierten Wetter bieten. Allerdings gibt es vereinzelte Funktionen, die nicht in jedem Land oder jeder Region verfügbar sind.

Ab sofort können sich Anwender in Australien über eine Erweiterung des Funktionsumfanges der Wetter-App freuen. Es geht um das Feature „Niederschlag in der nächsten Stunde“. Prognosen zum Niederschlag in der nächsten Stunde und Niederschlagsmitteilungen sind fortan für Australien, Irland, das Vereinigte Königreich und die USA verfügbar. Die Informationen werden von Apple mithilfe von Daten nationaler Wetterdienste bereitgestellt.

Laut Apple sind die Funktion „Niederschlag in der nächsten Stunde“ „hyperlokal“ und „auf die Minute genau“. Die Wetter-App kann iPhone-Benutzern eine Push-Benachrichtigung senden, wenn es in der nächsten Stunde regnen wird, und zeigt minutengenau an, wie viel Niederschlag erwartet wird. Die Funktion ist in den USA seit der Veröffentlichung von iOS 14 im Jahr 2020 verfügbar.

Viele Jahre lang zeigte die Apple Wetter-App verhältnismäßig wenige Informationen an. Durch die Übernahmen der Wetter-App Dark Sky hat sich dies erfreulicherweise geändert und Apple hat seine eigene Wetter-App Schritt für Schritt aufgewertet.