Eine Sammlung von Informationen aus mehreren Quellen deutet darauf hin, dass Apple plant, das iPhone 15 Pro in einer neuen „Purpur“ Farbgebung zu veröffentlichen. Außerdem werden das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus in einem neuen Grünton erwartet, der an frühere iPhone-Modelle erinnert.

Neue Farben für neue iPhones

Bereits im Februar kamen Gerüchte auf, dass Apple für das iPhone 15 Pro eine neue dunkelrote Farboption plant, die nun als „Purpur“ bezeichnet wird. So wird das Gerücht jetzt von einer weiteren Quelle aufgegriffen, die bereits in der Vergangenheit genaue iPhone-Farbvorhersagen gemacht hat. Auf Weibo (via 9to5Mac) schreibt die Quelle, dass der neue Farbton etwas heller sein wird als die Farboption „Dunkellila“ des iPhone 14 Pro.

Die Nachricht deutet auch auf eine grüne Farboption für das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus hin, die nach der Einstellung der iPhone 13 Serie eine willkommene Option wäre. Sie soll dem Mintgrün ähneln, das bei den Modellen iPhone 11 und 12 angeboten wird. Hellblau und Rosa sind weitere Farboptionen, die für die Einsteigermodelle des iPhone 15 getestet werden. Somit könnte Apple planen, eine breite Palette von Farboptionen für seine neue iPhone-Serie anzubieten.

Dieses Jahr könnte die Farbwahl für die Pro-Modelle besonders spannend werden. Denn Gerüchten zufolge wird das iPhone 15 Pro aus Titan gefertigt sein. Bei der Umstellung auf Titan muss Apple auch den Beschichtungsprozess anpassen. Zudem testet das Unternehmen mehrere verschiedene Farben für neue iPhone-Modelle, bevor sie auf den Markt kommen. Dementsprechend ist zu bedenken, dass diese Informationen noch sehr früh sind und sich noch ändern können, bis die neuen iPhones voraussichtlich im Herbst veröffentlicht werden.