Um es Spieleentwicklern zu erleichtern, ihre Spiele auf den Mac zu bringen, hat Apple im Rahmen der WWDC 2023 ein neues Toolkit zur Portierung von Windows-Spielen auf den Mac angekündigt. Dieses kann von Entwicklern bereits seit letztem Monat heruntergeladen werden und hat nu ein bedeutsames Update erhalten.

Apple Game Porting Tool erhält größeres Update

Um Spiele von anderen Plattformen (in erster Linie sind hier Windows-Spiele gemeint) einfacher auf den Mac zu bringen, stellt Apple mit Metal ein neues Toolkit zur Spielportierung bereit. Dieses macht Monate an Vorarbeit überflüssig. Mit dem neuen Toolkit zur Spielportierung können Entwickler innerhalb weniger Tage herausfinden, wie gut ihr Spiel auf dem Mac laufen könnte. Darüberhinaus macht Tool macht es auch deutlich einfacher, Shader und Grafikcode eines Spiels so anzupassen, dass sie die Leistung von Apple Chips optimal ausnutzen.

Das Game Porting Tool nun ein erstes Update erhalten, welches zahlreiche bedeutsame Verbesserungen aufweist. So bietet die jüngste Version beispielsweise die Möglichkeit an, DirectX 12 in Echtzeit in Metal 3 zu übersetzen.

YouTuber Andrew Tsai weiß zu berichten, dass das Game Porting Toolkit Beta 1.0.2-Update die Spieleleistung erheblich verbessert. So liefen Spiele in den meisten Szenarien mit einer höheren Bildwiederholrate. Mit der neuen Version ist die Bildrate beim Ausführen des beliebten Spiels Elder Ring von 26 Bildern pro Sekunde auf 32 Bilder pro Sekunde auf einem Mac mit M1 Max-Chip gestiegen. Beim Ausführen von Cyberpunk auf einem M2 Ultra Mac stiegen die durchschnittlichen Bilder pro Sekunde von 8 FPS auf 18 FPS.

Interessanterweise scheint das Game Porting Tool einige Kompatibilitätsprobleme mit Apples M1 Ultra- und M2 Ultra-Chip zu haben, da dieselben Spiele auf weniger leistungsstarken Chips besser funktionieren. Dies könnte daran liegen, dass die Ultra-Chips mit der Ultra-Fusion-Technologie zwei Max-Chips in einem vereinen, sodass das Tool diese möglicherweise noch nicht vollständig unterstützt.

Mit M1 Max läuft Cyberpunk mit 40 FPS. Gleichzeitig funktionieren einige Spiele, die zuvor nicht mit dem Tool kompatibel waren, wie Horizon Zero Dawn und Resident Evil 2, jetzt einwandfrei. Ein weiteres interessantes Detail ist, dass die neue Version des Game Porting Tools Unterstützung für 32-Bit-Software bietet, die Leistung jedoch derzeit ziemlich schlecht zu sein scheint.