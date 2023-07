Das Londoner Tech-Unternehmen Nothing steht kurz vor der Vorstellung seines zweiten Smartphones. So wird am 11. Juli das Phone (2) offiziell enthüllt. Als Vorgeschmack hat Nothing jetzt das erste offizielle Bild veröffentlicht, welches das Gerät in seiner vollen Pracht zeigt.

Das Foto zeigt das neue Smartphone in Schwarz und Weiß sowie den überarbeiteten Glyph auf der Rückseite, der zwar immer noch weiße statt farbige LEDs verwendet, aber über mehr Segmente verfügt und somit ein breiteres Einsatzspektrum bietet. Viele Fans schätzen diese einzigartige Funktion, die eine Personalisierung durch die Lichter ermöglicht.

Ansonsten ist das Design des Nachfolgers weitgehend identisch, mit einer ähnlichen flachen Kante und abgerundeten Ecken. Das Nothing Phone (2) soll mit einem 6,7 Zoll Display ausgestattet sein. Die großen Neuerungen wird es unter der Haube geben. So kündigte Nothing bereits an, dass man mit der zweiten Generation den Status eines Flaggschiff-Smartphones erreichen will. Helfen soll dabei ein Snapdragon 8 Plus Gen 1, der auch in Samsungs Galaxy Z Fold 4 und Flip 4 zum Einsatz kommt. Auch wenn es sich nicht um das neueste Modell handelt, bietet die Strategie, diesen Chip zu verwenden, eine ernstzunehmende Alternative zu Qualcomms aktuellem Top-Modell, dem Snapdragon 8 Gen 2.

Come to the bright side. Meet Phone (2) on 11 July, 16:00 BST. pic.twitter.com/ckgmAXCawi

— Nothing (@nothing) July 4, 2023