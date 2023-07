Wann kommt ein neues iPhone SE von Apple? Das kompakte iPhone hat in der Gerüchteküche eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Nachdem das iPhone SE 4 bereits als „auf Eis gelegt“ abgeschrieben wurde, nahm die Gerüchteküche in den letzten Monaten wieder an Fahrt auf. Nun heißt es, dass das Gerät aufgrund von Problemen bei der Produktion von OLED-Panels wahrscheinlich erst 2025 statt 2024 auf den Markt kommen wird.

Samsung und LG könnten OLED-Aufträge für das iPhone SE 4 übernehmen

Die Berichterstattung von The Elec deutet darauf hin, dass die Verzögerung auf die Schwierigkeiten von BOE, einem der Hauptlieferanten von Apple, zurückzuführen ist. Diese Information wurde auf einem OLED & Microdisplay Analysten-Seminar in Seoul enthüllt, wo Yoon Dae-Jeong von UBI Research die Schwierigkeiten von BOE bei der Herstellung zufriedenstellender OLED-Panels hervorhob. Diese Schwierigkeiten könnten sogar dazu führen, dass das Unternehmen keine Displays für das zukünftige iPhone 15 an Apple liefern kann. In einem solchen Fall würden Berichten zufolge Samsung und LG alle Aufträge übernehmen.

BOE hat bis August Zeit, von Apple die Genehmigung für die Massenproduktion zu erhalten. Es besteht auch die Möglichkeit, dass sich im Oktober eine zweite Gelegenheit ergibt. Die Probleme von BOE gehen jedoch über das iPhone 15 hinaus. Sie sind auch in die Verzögerung der Markteinführung des iPhone SE 4 verwickelt.

Apple ist für die OLED-Panels des iPhone SE 4 auf BOE angewiesen, da Samsung und LG bisher kein Interesse an der Herstellung dieser kostengünstigeren Panels zeigten. Yoon vermutet jedoch, dass Samsung und LG aufgrund der aktuellen Leistungsprobleme von BOE alternative Lösungen für das kommende iPhone SE 4 präsentieren könnten.

Die bisherigen Gerüchte rund um das iPhone SE 4 wurden größtenteils vom Analysten Ming-Chi Kuo geprägt. Anfang des Jahres berichtete Kuo, dass Apple die Entwicklung des iPhone SE 4 gestoppt habe, um zu entscheiden, ob das Gerät verschoben oder ganz eingestellt werden soll. Im Februar sagte der Analyst, dass die Entwicklung wieder aufgenommen wurde und dass das iPhone SE 4 eine „kleine Variante des 6,1 Zoll iPhone 14“ sein würde, welches ein hauseigenes 5G-Modem von Apple verwenden soll. Apples erstes eigenes Modem soll ebenfalls zu Verzögerungen geführt haben. Unklar ist noch, welcher Prozessor zum Einsatz kommt und ob es ein Dual-Kameramodul geben wird.