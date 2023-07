Apple verschenkt für kürze Zeit über Apple Books ein Buch. Genau genommen, handelt es sich um das Hörbuch „Das Lächeln der Fortuna – Waringham Saga, Teil 1 (Ungekürzt)“ von Rebecca Gablé. Falls ihr Interesse an dem Roman habt, so greift zu, bevor die Aktion vorbei ist.

In der Beschreibung des Verlags heißt es

England 1360: Nach dem Tod seines Vaters, des wegen Hochverrats angeklagten Earl of Waringham, zählt der zwölfjährige Robin zu den Besitzlosen und ist der Willkür der Obrigkeit ausgesetzt. Besonders Mortimer, der Sohn des neuen Earls, schikaniert Robin, wo er kann. Zwischen den Jungen erwächst eine tödliche Feindschaft. Aber Robin geht seinen Weg, der ihn schließlich zurück in die Welt von Hof, Adel und Ritterschaft führt. An der Seite des charismatischen Duke of Lancaster erlebt er Feldzüge, Aufstände und politische Triumphe – und begegnet Frauen, die ebenso schön wie gefährlich sind. Doch das Rad der Fortuna dreht sich unaufhörlich, und während ein junger, unfähiger König England ins Verderben zu reißen droht, steht Robin plötzlich wieder seinem alten Todfeind gegenüber …