Apples watchOS 10 Update verspricht ein verbessertes Benutzererlebnis mit neu gestalteten Apps und einer erweiterten Unterstützung für Widgets. In einem Interview beschrieb Eric Charles von Apples Worldwide Product Marketing Team das Ziel des neuen Betriebssystem-Updates darin, den Nutzern mehr Informationen auf einen Blick zu bieten, wenn sie ihr Handgelenk heben.

Ein aktualisiertes Design für Apps

Apples watchOS 10 Update wird im Herbst dieses Jahres erscheinen und soll bei der Gelegenheit das Benutzererlebnis der Apple Watch neu gestalten. Laut Charles ist watchOS 10 so konzipiert, dass die gesamte Anzeigefläche der Uhr für die Darstellung von Inhalten genutzt wird. Dies zeigt sich beispielsweise in der neu gestalteten Wetter-App, in der Nutzer nun sofort den Luftqualitätsindex, die Windgeschwindigkeit und aktuelle Wetter-Updates sehen können, ohne weiter in der App navigieren zu müssen. Durch diese Verbesserung wird die App übersichtlicher, was das Nutzererlebnis erheblich steigert, wie Charles gegenüber Tom’s Guide erklärte.

Smart Stapel: Anpassbare Widgets

Das neue Widgets-System, eine Schlüsselfunktion von watchOS 10, wird als Weiterentwicklung des Glances-Konzepts (zu Deutsch auch „Checks“ genannt) von watchOS 1.0 betrachtet. Diese Veränderung wurde als Reaktion auf das Feedback der Nutzer initiiert, die sich einen schnellen Zugriff auf Informationen wünschen.

Ein Smart Stapel enthält Widgets, die je nach der aktuellen Situation der Nutzer Informationen genau zur richtigen Zeit anzeigen. Er kann einfach durch Drehen der digitalen Krone von jedem Zifferblatt aus aufgerufen werden. Zum Beispiel zeigt Wetter zu Beginn des Tages die Vorhersage, und auf Reisen zeigt der Smart Stapel Bordkarten aus Wallet. Kalender und Erinnerungen erscheinen oben im Stapel, um bevorstehende Meetings oder Aufgaben anzuzeigen. Laufende Apps, wie zum Beispiel Podcasts, werden ebenfalls nach oben verschoben, damit Nutzer einfach auf sie zugreifen können.

Eine Sache der Gewohnheit

Der Wechsel in Apples Designsprache könnte Nutzer, die an die bisherige Oberfläche und den Navigationsstil gewöhnt sind, zunächst verwirren. Charles versicherte jedoch, dass sich die Nutzer schnell daran gewöhnen und die Vorteile der Änderungen verstehen würden. Er betonte, dass die intuitive Gestaltung des Kontrollzentrums und die unterschiedlichen Funktionen, die der digitalen Krone für Apps und der Seitentaste für das Kontrollzentrum zugewiesen sind, den Nutzern helfen werden, sich mühelos an die neue Oberfläche anzupassen.

Das Kontrollzentrum ist in watchOS 10 über die Seitentaste zugänglich, so dass man es jederzeit und aus jeder App heraus schnell öffnen kann. Ein doppeltes Drücken der digitalen Krone führt zurück zu den kürzlich verwendeten Apps.

Entwicklerfeedback ist entscheidend für Apples Ökosystem

Charles bestätigte auch die zentrale Rolle von Drittentwicklern bei der Entwicklung des Apple Watch Ökosystems. Er brachte zum Ausdruck, dass das Unternehmen das Feedback der Entwickler gerne aufnimmt, um sicherzustellen, dass die Programmierschnittstellen (APIs) ihren Bedürfnissen entsprechen, und gleichzeitig Verbesserungsvorschläge willkommen heißt. Die Interaktion zwischen Apple und seiner Entwickler-Community ist ein Zeichen für das Engagement des Unternehmens, nutzerzentrierte und zukunftssichere Lösungen anzubieten.