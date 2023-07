Apple und Sony setzen ihre Partnerschaft fort und bieten erneut kostenlose Probeabos für Apple TV+ an, und zwar speziell für Benutzer einer PlayStation 4 oder PlayStation 5. Die Laufzeiten der kostenlosen Mitgliedschaften variieren je nach Modell der Spielkonsole. Zudem gibt es wieder eine neue Aktion von MediaMarkt und Saturn, dank der ihr Apple TV+ 3 Monate kostenlos testen könnt.

6 Monate Apple TV+ auf PS5 gratis

Sony gab bekannt, dass Besitzer einer PlayStation 4 oder PlayStation 5 wieder die Möglichkeit haben, einige Monate kostenlos Apple TV+ zu streamen. Laut der Ankündigung ist die Dauer des kostenlosen Zugangs je nach Konsole unterschiedlich.

Benutzer einer PlayStation 4 erhalten eine dreimonatige Mitgliedschaft, während Besitzer einer PlayStation 5 ein halbes Jahr kostenlos Apple TV+ genießen können.

Um das Angebot in Anspruch zu nehmen, müsst ihr die Apple TV App auf der Konsole herunterladen und öffnen. Nachdem ihr euch in der App mit eurer Apple ID angemeldet habt, erhaltet ihr die kostenlose Testphase. Es ist wichtig zu beachten, dass dieses Angebot nur einmal pro Apple ID und Konsole gilt. Zudem muss das Angebot bis zum 31. Juli 2023 eingelöst werden.

Probeabo für 3 Monate Apple TV+

Falls ihr keine PS4 oder PS5 im Einsatz habt, springt MediaMarkt und Saturn ein. So bietet die Elektronik-Fachmarktkette wieder ein Probeabo für 3 Monate Apple TV+ an. Hierfür müsst ihr nur die Aktionsseite aufrufen und auf „Jetzt einlösen“ klicken. Daraufhin erhaltet ihr einen Code für das Probeabo, der in der Apple TV App eingelöst werden kann. Der Code verfällt am 25. August 2023.

Solche Angebote richten sich in erster Linie an Neukunden, doch vereinzelt können auch Bestandskunden von den Probemonaten profitieren. Der Erfolg ist leider unterschiedlich und hängt von mehreren Faktoren ab. Wir empfehlen euch einfach den Link auszuprobieren. Bevor ein Abo abgeschlossen wird, zeigt die Apple TV App an, welches Angebot für euch möglich ist.

Die Angebote für Probeabos verlängern sich automatisch um 6,99 Euro im Monat, wenn sie nicht gekündigt werden.