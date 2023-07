Ab sofort steht die iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (c), iPadOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (c) und macOS-Sicherheitsmaßnahme 13.4.1 (c) als Download bereit. Diese behebt nicht nur eine WebKit-Schwachstelle, sondern korrigiert auch einen Fehler, der sich mit der kürzlich freigegeben Sicherheitsmaßnahme (a) eingeschlichen hatte.

Apple veröffentlicht iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (c) und macOS-Sicherheitsmaßnahme 13.4.1 (c)

Ihr erinnert euch? Vor wenigen Tagen hatte Apple die iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (a), iPadOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (a) und macOS-Sicherheitsmaßnahme 13.4.1 (a) veröffentlicht, kurz darauf allerdings wieder zurück gezogen. Die schnelle Sicherheitsmaßnahme behebet eine WebKit-Schwachstelle, die laut Apple möglicherweise aktiv ausgenutzt wurde. Die Sicherheitsmaßnahme (a) hat allerdings den Safari Benutzeragenten so verändert, dass vereinzelte Webseiten nicht mehr korrekt aufgerufen wurden.

Ab sofort steht die iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (c), iPadOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (c) und macOS-Sicherheitsmaßnahme 13.4.1 (c) auf den Apple Servern bereit und behebt das Problem. Das schnelle Sicherheitsupdate könnt ihr am iPhone / iPad unter Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren. Analog findet ihr diese auf dem Mac in den Systemeinstellungen.

Um Sicherheitsupdates schneller auszuliefern zu können, hatte Apple vor ein paar Monaten einen neuen Mechanismus in iOS und macOS implementiert. Von dieser Möglichkeit macht der Hersteller nun Gebrauch, um eine WebKit-Sicherheitslücke zu schließen. Von daher können wir euch nur empfehlen, das Update einzuspielen.