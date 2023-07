Soeben ist die Apple Back to School 2023 Aktion gestartet. Unter der Überschrift „Zusätzliche Angebote für Studierende“ profitieren vom 13. Juli bis 23. Oktober derzeit eingeschriebene und neu zugelassene Studierende an Hochschulen, Eltern, die für sie kaufen, sowie für Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter, beim Kauf eines Mac oder iPad nicht nur vom Bildungsrabatt, sondern zusätzlich und erhalten AirPods oder einen Apple Pencil kostenlos dazu.

Apple Back to School 2023

Im Sommer eines jeden Jahres startet Apple die sogenannte „Back to School“-Aktion. Ab sofort gibt es wieder zusätzliche Angebote für Studierende. Die Sommer- bzw. Semesterferien sind (je nach Bundesland) bereits voll im Gange und in ein paar Wochen beginnt das neue Schuljahr bzw. das neue Semester. Damit Studenten, Dozenten, Lehrer und Co. für die kommenden Herausforderungen bestens gerüstet sind, bietet der Hersteller ab sofort nicht nur einen Bildungsrabatt auf verschiedene Produkte. Ihr erhaltet auch AirPods bzw. Apple Pencil gratis beim Kauf eines Macs oder iPads hinzu.

Qualifizierte Produkte

15″ MacBook Air mit M2, ab 1.449 Euro

13″ MacBook Air mit M2, ab 1.199 Euro

13″ MacBook Air mit M1, ab 1.079 Euro

MacBook Pro Familie, ab 1.484 Euro

Mac mini, ab 579 Euro

iPad Air (5. Generation), ab 628,32 Euro

iPad Pro, ab 979 Euro

Kostenlose Produkte beim Kauf eines qualifizierten Produkts

AirPods 3. Generation (209 Euro) beim Kauf eines MacBook Air, MacBook Pro oder iMac

AirPods 2. Generation (159 Euro) beim Kauf eines Mac mini

Apple Pencil 2. Generation (149 Euro) beim Kauf eines iPad Pro (11″ oder 12,9″) oder iPad Air (5. Generation)

Alternativ könnt ihr euch auch beim Kauf eines Macs für andere AirPods entscheiden. Sollen es beispielsweise die AirPods Pro 2 anstatt der AirPods 3 sein, so müsst ihr die Differenz als Zuzahlungsbetrag entrichten. Im korrekten Fall wäre dies 90 Euro für die AirPods Pro 2.

Weitere Vorteile für Studenten

Neben dem Bildungsrabatt und den kostenlosen AirPods bzw. Apple Pencil profitiert ihr im Rahmen der Apple Back to School Aktion von weiteren Vorteilen. Außerdem erhalten Studierende 20 Prozent Rabatt auf AppleCare+ sowie zusätzlich drei Monate lang Apple Music und Apple TV+ kostenlos, im Anschluss gibt es für beide Services spezielle Tarife für Studierende.

-> Hier geht es zur Apple Back to School Aktion