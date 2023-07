iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (a) ist da. In den vergangenen Monaten hat Apple die Möglichkeit implementiert, schnelle iOS Sicherheitsupdates auszuliefern. Bis dato wurden diese iOS-Sicherheitsmaßnahmen bzw. Rapid Security Responses nur einmal in Form der iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.4.1 (a) in Anspruch genommen. Am heutigen Abend gibt es ein weiteres „schnelles Sicherheitsupdate“. Von daher können wir euch nur dringend raten, dieses zu installieren.

iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (a) ist da

Um Sicherheitsupdates schneller auszuliefern zu können, hat Apple einen neuen Mechanismus in iOS implementiert. Soeben hat Apple erneut von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und die iOS-Sicherheitsmaßnahme 16.5.1 (a) veröffentlicht.

Das schnelle Sicherheitsupdate könnt ihr am iPhone unter Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installieren. In den Release-Notes heißt es

Diese schnelle Sicherheitsmaßnahme enthält wichtige Sicherheitskorrekturen und wird allen Benutzer:innen empfohlen.

Das Update ist nur 2,8MB groß, vorausgesetzt wird iOS 16.5.1 Zum aktuellen Zeitpunkt ist nicht bekannt, welche Sicherheitslücken mit dem Update geschlossen werden. Wir gehen allerdings davon aus, dass Apple in Kürze ein begleitendes Support Dokument veröffentlicht, um näher auf die Maßnahme einzugehen.