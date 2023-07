Ab sofort steht „Foundation – Staffel 2“ auf Apple TV+ bereit. Nachdem wir euch gestern über den Startschuss von „The Afterparty – Staffel 2“ informiert haben, steht nun eine weitere Original-Serie auf Apples Video-Streaming-Plattform zur Verfügung.

„Foundation – Staffel 2“ ist auf Apple TV+ gestartet

Am heutigen Freitag und somit kurz vor dem Wochenende startet „Foundation“ in die zweite Staffel. Sci-Fi-Fans werden sicherlich auf den heutigen Tag hingefiedert haben, nun ist es endlich soweit. Ab sofort steht die erste Folge der zweiten Staffel zur Ansicht bereit, anschließend folgen immer freitags bis zum 15. September neue Episoden.

Mehr als ein Jahrhundert nach dem Finale der ersten Staffel steigt in der zweiten Staffel von „Foundation“ die Spannung in der gesamten Galaxie. Während sich die Cleons auflösen, plant eine rachsüchtige Königin, das Imperium von innen heraus zu zerstören. Hari, Gaal und Salvor entdecken eine Kolonie von Mentalikern mit psionischen Fähigkeiten, die die Psychogeschichte selbst zu verändern drohen. Die Stiftung ist in ihre religiöse Phase eingetreten, verbreitet die Kirche von Seldon im gesamten Outer Reach und löst die zweite Krise aus: Krieg mit dem Imperium. Die monumentale Adaption von „Foundation“ erzählt die Geschichten von vier entscheidenden Persönlichkeiten, die Raum und Zeit überwinden, während sie tödliche Krisen, wechselnde Loyalitäten und komplizierte Beziehungen überwinden, die letztendlich über das Schicksal der Menschheit entscheiden werden.

Sollte ihr bis dato noch keine Berührungspunkte mit „Foundation“ gehabt haben und kein Apple TV+ Abonnent sein, so habt ihr aktuell die Möglichkeit, euch die erste Folge der ersten Staffel komplett kostenlos auf YouTube anzugucken. Für Apple TV+ Abonnenten steht die komplette erste Staffel auf dem Video-Streaming-Dienst bereit.

Zur Einstimmung auf die zweite Staffel haben wir euch den offiziellen Trailer, sowie einen weiteren Clip eingebunden.

