Die neueste Beta-Version von macOS Sonoma bringt eine willkommene Verbesserung für Benutzer, die neben Safari auch andere Webbrowser wie Google Chrome und Microsoft Edge verwenden. So ermöglicht die für Sonoma verfügbare Browsererweiterung „iCloud-Passwörter“ jetzt die Verwaltung von Passwörtern, das automatische Ausfüllen von Benutzernamen sowie Passwörtern und mehr in verschiedenen Browsern.

Die bislang unter macOS vorherrschende Passwortverwaltung ist für einige Nutzer zu einseitig. Besonders frustrierend war es, dass die Passwortverwaltung nur dann optimal funktionierte, wenn der hauseigene Safari-Browser verwendet wurde. Nutzer, die einen alternativen Browser wie Google Chrome oder Microsoft Edge bevorzugen, haben auf dem Mac keinen Zugang zu den auf iCloud synchronisierten Passwörtern.

Die Beta von macOS Sonoma zeigt, dass die Passwortverwaltung deutlich praktischer wird. So unterstützt macOS Sonoma die Erweiterung „iCloud-Passwörter“ für Drittanbieter-Browser. Die Funktion, die erstmals während der WWDC-Woche vorgestellt wurde, ist Teil von Apples breiterer Strategie, die Passwortverwaltung über die eigene Software und Anwendungen hinaus zu vereinfachen.

Die Browsererweiterung ist über die Extensions Stores verfügbar und stellt eine wesentliche Verbesserung dar. Damit können nun Benutzernamen, Passwörter und Authentifizierungscodes nahtlos in allen unterstützten Browsern ausgefüllt werden. Einfach ausgedrückt, bedeutet das: Wenn ihr einen Chromium-basierten Browser wie Chrome oder Edge verwendet und die Erweiterung installiert, habt ihr in dem jeweiligen Browser Zugriff auf alle über iCloud synchronisierten Passwörter.

‼️🔑 macOS Sonoma brings Apple’s password manager to Google Chrome, Microsoft Edge, and other browsers using their extensions stores with the “iCloud Passwords” browser extension.

If you’re running the macOS Sonoma public or developer beta, you can try it right now! [1/n] pic.twitter.com/stkbQqFtfx

— Ricky Mondello (@rmondello) July 12, 2023