Samsungs neues ViewFinity S9 5K-Display möchte mit seinem hochauflösenden 27 Zoll Bildschirm, intelligenten Funktionen und einem wettbewerbsfähigen Preis mit dem Studio Display von Apple konkurrieren. Das fortschrittliche Display wird zunächst in Südkorea eingeführt und kommt nächsten Monat in den USA auf den Markt. Weitere Länder sollen folgen.

Samsung ViewFinity S9 5K-Display

Das ViewFinity S9 ist ein 27 Zoll 5K-Display mit einer Auflösung von 5120 × 2800 Pixeln (218 PPI). Es verfügt über eine typische Helligkeit von 600 nits, ein Kontrastverhältnis von 1000:1 und 99 Prozent DCI-P3, was lebendige und realistische Farben verspricht. Der Bildschirm bietet außerdem eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und eine Reaktionszeit von 5 ms. Eine Besonderheit ist das Intelligent Eye Care System, das die Belastung der Augen reduzieren soll.

Mit einem Preis von 1.599 Dollar entspricht das ViewFinity S9 dem US-Preis des Studio Display von Apple. Im Gegensatz zu Apple bietet Samsung jedoch Funktionen wie mattes Glas mit Nano-Textur, einen verstellbaren Standfuß für Höhe und Neigung sowie eine Pivot-Funktion zum Drehen des Bildschirms, die alle im Grundpreis enthalten sind. Das Display bietet zusätzlich eine VESA-Befestigung.

Samsungs ViewFinity S9 ist mit einem Thunderbolt 4-Anschluss, drei USB-C-Anschlüssen, einem Mini DisplayPort und einem DC 20V-Stromversorgungsanschluss ausgestattet. Dank der Thunderbolt 4-Kompatibilität können Benutzer Geräte mit einer Leistung von bis zu 90 W aufladen und Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Gbit/s übertragen.

An der Oberseite des Displays befindet sich eine 4K-SlimFit-Kamera mit einer Auto-Framing-Funktion, ähnlich wie bei Apples Center Stage, die sicherstellt, dass der Benutzer im Bild bleibt. Das Gerät verfügt außerdem über integrierte Lautsprecher mit einer Adaptive Sound+ Funktion, die den Geräuschpegel automatisch anpasst.

Das ViewFinity S9 Display verfügt zudem über eine Smart Calibration-Funktion. Sie nutzt ein iPhone 11 (oder neuer) oder ein aktuelles Galaxy-Smartphone, um den Bildschirm anzupassen. Benutzer können Einstellungen wie Weißabgleich und Gamma über den Basismodus oder die Feinabstimmung von Farbtemperatur, Luminanz und Farbraum über den professionellen Modus vornehmen. Darüber hinaus verfügt das Display über Smart TV-Apps, mit denen es unabhängig von einem angeschlossenen Computer als Fernseher fungieren kann. Für die TV-Funktionen wird eine Fernbedienung mitgeliefert.

Es bleibt abzuwarten, wie gut sich das ViewFinity S9 5K-Display gegen Apples Studio Display beweisen wird. Zumindest die technischen Daten lassen ein Gerät auf Augenhöhe vermuten. Samsungs neues Display wird in den USA 1.599 Dollar kosten und soll ab August auf der Webseite von Samsung und bei anderen Händlern erhältlich sein. Bezüglich einer Veröffentlichung in Deutschland und weiteren Ländern liegen noch keine Informationen vor. Preislich wird sich das Display mit Steuern und Co. vermutlich im Bereich von 1.800 Euro bewegen.