Beats hat vor wenigen Augenblicken die neuen Beats Studio Pro offiziell vorgestellt. Dabei handelt es sich um die neue Generation der legendären Over-Ear-Kopfhörer von Beats. Bei den Beats Studio Pro setzt der Hersteller unter anderem auf komplett adaptives Aktives Noise Cancelling und Transparenzmodus, verlustfreies Audio über USB-C, bis zu 40 Stunden Akkulaufzeit und mehr. Die Beats Studio Pro können ab sofort in den hier Farben Schwarz, Espresso, Navy und Sandstein für 399,95 Euro über die Apple Webseite bestellt werden.

Beats Studio Pro offiziell angekündigt

Apples Tochterunternehmen Beats hat soeben die neuen Beats Studio Pro angekündigt. Nachdem das Unternehmen vor wenigen Wochen die Beats Studio Buds+ und somit In-Ear-Kopf-Kopfhörer auf den Markt gebracht hat (hier unser Tests zu den Beats Studio Buds+), geht es nun mit neuen Over-Ear-Kopfhörern weiter.

Blicken wir etwas näher auf die Details und zunächst auf die Verbesserungen beim Sound.

Beats setzt eine spezielle eigens entwickelte Akkustikplattform für ein immersives Hörerlebnis. Jeder 40mm Treiber wurde für optimale Klarheit entwickelt, mit nahezu null Verzerrung selbst bei hoher Lautstärke. Ein integrierter Digitalprozessor optimiert zusätzlich die Frequenzbereiche, sodass ein kraftvolles und dennoch ausgewogenes Klangprofil entsteht. So werden alle Details eurer Lieblingssongs hervorgehoben.

Weiter setzt Beats auf zwei dynamische Hörmodi, zwischen denen ihr per Knopfdruck hin- und verschalten könnt. Komplett adaptives Aktives Noise Cancelling (ANC) überwacht kontinuierlich und in Echtzeit eure Umgebungsgeräusche und erstellt dann einen präzisen Filter, um sie zu unterdrücken. Im Transparenzmodus nehmt ihr Umgebungsgeräusche sowie Musik wahr und bleibt so präsent.

Mit 3D Audio mit dynamischem Headtracking könnt ihr wie im Kino in den Sound deiner Lieblingsinhalte in Dolby Atmos eintauchen. Ihr könnt 3D Audio sogar mit eurem iPhone individuell an eure Ohren anpassen. Die verbesserten, auf die Stimme ausgerichteten Mikrofone in den Beats Studio Pro sorgen für eine erstklassige Anrufqualität. Diese kraftvollen Mikrofone filtern aktiv die Hintergrundgeräusche heraus, um die Klarheit deiner Stimme zu verbessern – bis zu 27 Prozent besser als die Beats Studio3 Wireless.

USB-C bietet euch verlustfreies Audio und gleichzeitiges Laden. Zusätzlich bieten die Beats Studio pro einen 3,5mm Analogeingang. Wenn ihr USB-C Audio verwendet, könnt ihr zwischen drei verschiedenen Klangprofilen auswählen. Das Beats Signature Profil liefert das klanglich ausgewogenste Tuning für alle Musikgenres, das Entertainment Profil bietet ein verbessertes Erlebnis für Filme und Spiele und das Sprachprofil ist ideal für Anrufe und Podcasts.

Um den Tragekomfort zu verbessern, setzt Beats auf neue Premium-Ledepolster. Diese Over-Ear UltraPlush Lederpolsterung bietet laut Hersteller ganztägigen Komfort und außergewöhnliche Langlebigkeit. Die Metallschieber liefern einen großen Verstellbereich für eine flexible Passform. Unterm Strich muss man allerdings sagen, dass Beats seinem bisherigen Stil und seinem Design treu bleibt.

Akkulaufzeit

Die Beats Studio Pro bieten euch eine Akkulaufzeit von bis zu 40 Stunden, so dass ihr noch länger in eure Musik abtauchen könnt. Solltet ihr die aktive Geräuschunterdrückung oder den Transparenzmodus nutzen, so sind es bi zu 24 Stunden Wiedergabezeit. Sind eure Kopfhörer „leer“, so sorgen 10 Minuten Ladezeit für bis zu 4 Stunden Wiedergabezeit.

Preis & Verfügbarkeit

Die Beats Studio Pro lassen sich ab sofort in den vier Farben Schwarz, Espresso, Navy und Sandstein für 399,95 Euro über den Apple Online Store bestellen. Morgen beginnt die Auslieferung der Kopfhörer, gleichzeitig landen diese vor Ort in den Stores.