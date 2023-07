Zuletzt hat uns Sonys PlayStation reichlich Freimonate für Apple TV+ beschert, jetzt legt der Basketballspieler Stephen Curry nach und versorgt uns ebenfalls mit einem Testangebot für Apples TV-Streaming-Service. Mit der Aktion soll die Premiere des Films „Stephen Curry: Underrated“ beworben werden. Wenn ihr aktuell kein Apple TV+ gebucht habt, erhaltet ihr unter der Aktions-Webseite zwei Gratis-Monate.

2 Monate Apple TV+ gratis

Die kostenlose Testphase ermöglicht den Zugriff auf alle Apple TV+ Inhalte, einschließlich des neuen Films „Stephen Curry: Underrated“. Der Code für die Apple TV+ Gratis-Monate verfällt laut den Aktionsbedingungen am 24. August 2023, wenn ihr ihn bis dahin nicht aktiviert habt. Das Angebot für das Probeabo verlängert sich automatisch um 6,99 Euro im Monat, wenn es nicht gekündigt wird.

„Stephen Curry: Underrated“ ist die bemerkenswerte Coming-of-Age-Geschichte eines der einflussreichsten, dynamischsten und unerwartetsten Spieler in der Geschichte des Basketballs: Stephen Curry. Der Dokumentarfilm – eine Mischung aus intimem Cinéma Vérité, Archivmaterial und Kamerainterviews – dokumentiert Currys Aufstieg von einem College-Spieler an einem College der Division I in einer Kleinstadt zu einem viermaligen NBA-Champion, der eine der dominantesten Sportdynastien der Welt aufgebaut hat.

In den letzten Jahren legt Apple einen verstärkten Fokus auf Sportinhalte. Exemplarisch sind hier die Übertragung der Major League Baseball und Major League Soccer, sowie verschiedene Sport-Serien und Sport-Dokus, unter anderem “Greatness Code”, “They Call Me Magic”, “The Long Game: Bigger Than Basketball”, „Make or Break“, „Ted Lasso“, „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“, „Real Madrid – Until the End“, „Swagger“ und mehr zu nennen. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer zu „Stephen Curry: Underrated“ eingebunden.