Ein paar Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple angefangen hat seine hauseigene Karten-Applikation mit detaillierteren Karten, besserer Straßenabdeckung, der neuen Funktion „Umsehen“ und weiteren Neuerungen zu verbessern. Im Rahmen seiner kontinuierlichen Expansion hat Apple Maps auch individuell gestaltete 3D-Modelle beliebter Sehenswürdigkeiten hinzugefügt. Nach dem Start in nur vier Städten haben die 3D-Modelle inzwischen mehr als 20 Orte rund um den Globus erreicht. Nun hat Apple die Funktion um mehrere Wahrzeichen in Houston und Dallas erweitert.

3D-Sehenswürdigkeiten in Apple Maps

Apple Maps hat in den letzten Jahren viele Upgrades erhalten, insbesondere die 3D-Darstellung von ausgewählten Sehenswürdigkeiten und Wahrzeichen kann sich sehen lassen. Dieses Erlebnis steht bereits in vielen Städten zur Verfügung.

Apple fügt regelmäßig neue 3D-Modelle in sein Kartenmaterial ein und informiert über das Update in einer Liste mit den unterstützten Städten. Demnach gibt es die schicken 3D-Modelle in den folgenden Städten:

Atlanta, Berlin, Boston, Chicago, Hamburg, Las Vegas, London, Los Angeles, Melbourne, Miami, Montréal, München, New York, Paris, Philadelphia, San Diego, San Francisco Bay Area, Seattle, Sydney, Toronto, Vancouver, Washington.

Wie 9to5Mac aufgefallen ist, wurden seit dem letzten Paris-Update zwei neue Orte mit den schicken 3D-Modellen ausgestattet. Eine der bestätigten Städte ist Houston, Texas, wo Apple Maps jetzt eine umfangreiche 3D-Ansicht mit speziell angefertigten Darstellungen wie dem NRG Stadium, dem Minute Maid Park, dem Toyota Center und dem Shell Energy Stadium bietet. Zudem hat Apple die Funktion für detaillierte Stadtansichten auch in Dallas, Texas, eingeführt.

Obwohl nicht offiziell von Apple bestätigt, wird spekuliert, welche Städte als Nächstes auf der Liste für das detaillierte Stadterlebnis stehen könnten. Einige Hinweise deuten darauf hin, dass bald auch Amsterdam, Brüssel, Zürich und viele weitere Städte in den Genuss der neuen 3D-Modelle in Apple Maps kommen. Eine Analyse der Verfügbarkeit bietet der Maps-Experte Justin O’Beirne auf seiner Webseite.