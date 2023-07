Glaubt man den aktuellen Gerüchten, so wird Apple in diesem Jahr die Apple Watch 9 sowie sowie die Apple Watch Ultra 2 ankündigen. Es heißt, dass die Verantwortlichen keine Pläne haben, auch die Apple Watch SE 3 in diesem Jahr auf den Markt zu bringen.

Apple Watch SE: Neues Modell soll erst nächstes Jahr erscheinen

Über das Wochenende hat Mark Gurman die neueste Ausgabe des PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Mit diesem geht er nicht nur auf die Apple Watch Series 9 sowie die iPhone 15 Familie ein, er thematisiert in einem Nebensatz auch die Apple Watch SE 3. Gurman geht nicht davon aus, dass Apple in diesem keine neue Apple Watch SE auf den Markt bringen wird. Dies bedeutet, dass die Apple Watch SE 2 auch weiterhin das Einsteigermodell darstellt und noch über ein Jahr Zeit hat, bis diese von der dritten Generation abgelöst wird.

Für die Apple Watch SE 2 hat sich Apple übrigens auch zwei Jahre Zeit gelassen. Im September 2020 erschien die Apple Watch SE und im September 2022 wurde die Apple Watch SE 2 angekündigt.

Apple beschreibt die Apple Watch SE 2 wie folgt:

Die neue Apple Watch SE bietet die wesentlichen Funktionen der Apple Watch, wie die Erfassung der Aktivität, Mitteilungen bei hoher und niedriger Herzfrequenz, Notruf SOS und die neue Unfallerkennung, sowie eine komplett neu gestaltete Gehäuserückseite, die perfekt zu den drei klassischen Gehäusefarben passt – alles zu einem Preis von 299 Euro.

In unseren Augen stellt die Apple Watch SE 2 in der Tat ein guten und solides Gerät zu einem attraktiven Preis dar. Im freien Handel bekommt man die Apple Watch SE 2 sogar noch ein paar Euros preiswerter.

In diesem Jahr sollten wir die Apple Watch 9 in zwei Größen (41mm und 45mm) sowie die Apple Watch Ultra 2 (49mm) erwarten.