Telekom MagentaSport Kunden, die fußballbegeistert sind, können sich schon einmal den 17. August Rot im Kalender markieren. Ab diesem Stichtag integriert MagantaSport ohne Zusatzkosten für seine Kunden Sportdigital FUSSBALL komplett.

MagentaSport erweitert mit dem Sender „Sportdigital FUSSBALL“ sein Live-Angebot durch über 20 internationale Fußball Wettbewerbe. Künftig haben MagentaSport-Kunden im Rahmen ihres Abos ab dem 17. August direkten Zugang zu rund 1.000 Livespielen, Zusatzformaten und Highlight-Sendungen aus aller Welt.

Im Programm sind die attraktiven Ligen Portugals, Brasiliens oder Argentiniens, zahlreiche Länderspiele sowie der spanische Pokalwettbewerb Copa del Rey. Zu sehen sind Stars wie die Weltmeister Messi und Di Maria, dazu Weltstars wie Kroos, Haaland, Salah, Lewandowski oder Podolski. Das vielfältige Angebot wird auf allen MagentaSport-Plattformen integriert und gilt ohne Zusatzkosten für alle Bestands- und Neukunden.

Die Telekom schreibt

Der Sender Sportdigital FUSSBALL beinhaltet unter anderem Top-Wettbewerbe wie den spanischen Pokal, den englischen Ligapokal, die Liga und den Pokalwettbewerb in den Niederlanden sowie die portugiesische Liga mit vielen internationalen und deutschen Größen. Mit den spanischen Pokal-Wettbewerben, der Copa Del Rey und der Supercopa, sind Spitzenclubs wie Real Madrid oder der FC Barcelona bei Sportdigital FUSSBALL vertreten. Darüber hinaus im Programmangebot sind unter anderem weitere Kontinentalwettbewerbe in Asien, Afrika und Südamerika. In Summe über 20 internationale Fußball-Wettbewerbe aus 6 Kontinenten. Das lineare Programmschema sieht morgens LIVE-Partien aus Asien und Ozeanien, mittags und nachmittags aus Europa, abends und nachts aus Mittel- und Südamerika vor.