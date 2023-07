Nintendo plant Berichten zufolge, den Nachfolger der Switch – die Nintendo Switch 2 – in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf den Markt zu bringen. Dabei scheint sich das Unternehmen darauf vorzubereiten, die Lieferengpässe zu vermeiden, die andere Konsolen-Releases zuletzt geplagt haben. Es wird erwartet, dass die Switch 2 über einen größeren internen Speicher verfügt, weiterhin physische Spiele verwendet und möglicherweise die Kompatibilität mit bestehenden Switch-Spielen beibehält.

Vorbereitungen für die Markteinführung der Switch 2

Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa deutete Ende Juni den Nachfolger der Switch an. Dies führte zu Spekulationen, dass eine offizielle Ankündigung kurz bevorstehen könnte. Einem Bericht von Video Games Chronicle (VGC) zufolge will Nintendo seine Next-Gen-Konsole in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 veröffentlichen, womit eine Ankündigung seitens Nintendo noch auf sich warten lassen dürfte. Angeblich wurden jedoch bereits Entwicklungskits an wichtige Partnerstudios verschickt.

Obwohl die Konsole wahrscheinlich erst Ende nächsten Jahres ausgeliefert wird, ergreift Nintendo schon jetzt Maßnahmen, um bei der Markteinführung einen ausreichenden Lagerbestand sicherzustellen. Wie diese Maßnahmen aussehen, wird nicht näher ausgeführt – sollte sich jedoch vor allem auf die Sicherung von Auftragsvolumen beziehen, wie es beispielsweise auch Apple handhabt. Mit diesem Schritt sollen die Lieferprobleme vermieden werden, die bei der Einführung der PS5 und der Xbox Series X|S aufgetreten sind.

Es sind nur wenige Details zu den Besonderheiten der Switch 2 bekannt. Quellen deuten darauf hin, dass die Switch 2, ähnlich wie ihr Vorgänger, mobil und stationär am TV betrieben werden kann. Um die Kosten überschaubar zu halten, werden voraussichtlich LCD-Panels von Sharp zum Einsatz kommen. Aller Voraussicht wird zu einem späteren Zeitpunkt auch wieder ein OLED-Modell folgen, wie es bereits bei der ersten Generation der Fall war.

Der interne Speicherplatz soll größer sein als beim Vorgängermodell, das in seiner OLED-Variante nur 64 GB hat. Der Speicherplatz der aktuellen Generation ist jedoch in allen Varianten per microSD Card erweiterbar. Die neue Konsole wird laut den Gerüchten weiterhin physische Spiele über einen Cartridge-Slot akzeptieren. Nintendo hat sein Interesse bekundet, den Kunden einen reibungslosen Übergang zwischen den Konsolen-Generationen zu ermöglichen, was auf eine mögliche Abwärtskompatibilität hindeutet.

Auch der in Tokio ansässige Industrieberater Dr. Serkan Toto hält laut Video Games Chronicle eine Markteinführung der nächsten Nintendo-Konsole im Jahr 2024 für plausibel. Er verwies auf Nintendos Finanzlage und die Notwendigkeit neuer Hardware, um die prognostizierten jährlichen Hardware- und Softwareverluste von 16,5 % bzw. 15,9 % einzudämmen. Daher sei die Einführung eines neuen Geräts in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 eine praktikable Lösung.