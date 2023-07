Apple plant möglicherweise, die Filmbibliotheken seiner Kunden mit 3D-Versionen der Filme zu aktualisieren, wie die Entdeckung einer „Play 3D“-Funktion im Code des neuen Apple Vision Pro Betriebssystems nahelegt. Passend hierzu hatte Apple 3D-Filme bei der Vorstellung des Geräts in Aussicht gestellt.

Mögliche 3D-Upgrades mit der Einführung des Apple Vision Pro Headsets

Während der WWDC 2023 präsentierte Apple sein neues Apple Vision Pro Headset und sprach die Möglichkeit an, 3D-Filme mit dem Gerät zu schauen, schwieg aber darüber, wie diese Filme für Nutzer verfügbar gemacht werden.

Später waren Berichte aufgetaucht, dass die Apple TV+ Serie „Monarch: Legacy of Monsters“ in 3D produziert worden ist. Es gab zwar Vermutungen, dass ausgewählte Apple TV Inhalte in 180 Grad VR angeboten werden könnten, doch viel wahrscheinlicher ist eine Entdeckung von Steve Moser. So hat der Entwickler und Tester in der visionOS 1.0 Beta 2 einen Hinweis auf eine „Play 3D“-Option in der Vision Pro TV-App entdeckt.

Moser spekuliert in dem Zusammenhang, dass Apple die TV-App-Bibliothek automatisch auf 3D-Versionen von Titeln aktualisieren wird, ähnlich wie es Apple mit den neuen 4K-Versionen von gekauften Filmen gehandhabt hat.

In visionOS 1.0 Beta 2 the TV app contains: „Play 3D“. I wonder if Apple will upgrade user’s libraries to 3D like when they upgraded iTunes libraries to 4K. (image is a render) pic.twitter.com/R9O53qrbRr — Steve Moser (@SteveMoser) July 31, 2023

Apple Vision Pro soll im Jahr 2024 auf den Markt kommen, zu einem Preis von 3.500 US-Dollar. Bevor Apple Vision Pro Anfang nächsten Jahres seinen Verkaufsstart feiern wird, haben Entwickler die Möglichkeit, Apps und Erlebnisse für den ersten räumlichen Computer von Apple zu entwickeln. Ab sofort können sich Entwickler für ein Apple Vision Entwickler-Kit registrieren.