Apple plant Berichten zufolge eine zweite Generation seines AirTag Item-Trackers. Laut dem Analysten Ming-Chi Kuo soll der aktualisierte AirTag Ende 2024 in die Massenproduktion gehen und eine verbesserte Integration mit Apples Vision Pro Headset bieten.

Die Einzelheiten der neuen Funktionen sind noch nicht bekannt, aber der Analyst Kuo betont, dass eine nahtlosere Verbindung mit dem Vision Pro Headset ein wichtiges Verkaufsargument sein könnte. Der Gedanke, andere Apple-Produkte zu verbessern, um sie mit Vision Pro zu verbinden, ist nicht neu. Bereits zuvor schlug Kuo ein Upgrade des Ultra-Wideband-Chips im iPhone 15 vor, um ein wettbewerbsfähiges Ökosystem zu schaffen, das sich um Vision Pro dreht.

Apples AirTag ist mit einem U1-Chip ausgestattet, der eine präzise Standortbestimmung ermöglicht. Es wird spekuliert, dass die nächste AirTag-Generation mit einer weiterentwickelten Version des U1-Chips ausgestattet sein wird, die vorläufig als U2-Chip bezeichnet wird.

Kuo deutete erstmals im Juni letzten Jahres an, dass Apple wahrscheinlich bald an einem AirTag 2 arbeiten wird. Damals schätzte der Analyst die Verkaufszahlen für das Zubehör auf 20 Millionen im Jahr 2021 und 35 Millionen im Jahr 2022. „Wenn die AirTag-Auslieferungen weiter wachsen, glaube ich, dass Apple die zweite Generation entwickeln wird“, sagte Kuo in diesem Bericht.

預測更新:

1. AirTag 2可能將在4Q24量產。

2. 我相信空間運算是Apple想建立的新生態,欲以Vision Pro為核心整合其他裝置,包括AirTag 2。

==

Prediction update:

1. AirTag 2 will likely go to mass production in 4Q24.

2. I believe that spatial computing is a new ecosystem that Apple wants… https://t.co/GXkDIYLz84

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 2, 2023