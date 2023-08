Die Welt von Produktverpackungen ist selten ein Ort für Innovationen. Apple, jedoch, scheint genau diesen Status quo infrage zu stellen. So hat das kalifornische Technologieunternehmen kürzlich ein neues Patent für eine Verpackungstechnologie eingereicht, die das traditionelle Verpackungsdesign neu definiert. In der Mitte dieser aufregenden Entwicklung steht ein scheinbar schwebendes Band, das die Verpackung zusammenhält.

Der Mac Pro öffnet den Vorhang für das schwebende Band

Apple hat das innovative Design bereits in der Verpackung der neuesten Generation des Mac Pro eingeführt. Trotz der relativen Seltenheit dieser Pro-Modelle in den Händen der Verbraucher, hat das Unternehmen keinen Aufwand gescheut, um ein einzigartiges Unboxing-Erlebnis zu schaffen. Es handelt sich um ein elegantes Design, das sowohl auf YouTube als auch bei Technologie-Enthusiasten für großes Aufsehen sorgt.

Justine Ezarik, besser bekannt als iJustine, zeigte das neue Verpackungsdesign zuletzt bei einem Mac Pro Unboxing.

In dem Video lässt sich gut beobachten, wie das neue Verpackungsdesign dazu beiträgt, die Erwartungen und das Erlebnis der Nutzer zu steigern. Die Ästhetik und die Funktion des neuen Bandes erzeugen einen starken Eindruck von Wertigkeit und Detailgenauigkeit, die typisch für Apple-Produkte sind.

Die Technologie hinter der neuen Verpackung

Wie Patently Apple erklärt, basiert das Design des schwebenden Bandes auf einer vorderen und einer hinteren Schachtel, die einander umschließen und das Produkt sicher in der Mitte halten. Das Band dient dabei als Verbindungselement und hält die beiden Hälften der Schachtel zusammen. Es ist so konzipiert, dass es wenig Druck ausübt und dennoch eine sichere Verbindung gewährleistet.

In einigen Varianten ist das Band mit einem Stopper ausgestattet, der in eine der beiden Schachtelhälften greift und so für zusätzliche Sicherheit sorgt. In jedem Fall hat es Apple geschafft, das Band sicher in seiner schwebenden Ausrichtung zu halten.

Der Mac Pro (Tower Gehäuse) ist ab 8.299 Euro im Apple Online Store erhältlich. Der Mac Pro (Rack-Gehäuse) lässt sich ab 8.999 Euro über den Apple Online Store bestellen.