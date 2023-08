Eine aktuelle Analyse von Apples Fortschritten in der generativen KI-Technologie zeigt, dass das Unternehmen hinter seinen Wettbewerbern zurückbleibt. Das hat seine Folgen. So geht der Analyst Ming-Chi Kuo davon aus, dass Apple in seine Produktpalette für 2024 keine fortschrittlichen KI-Dienste integrieren wird.

Verpasst Apple KI-Möglichkeiten?

Ming-Chi Kuo ist der Meinung, dass Apples Fortschritte bei der KI-Technologie im Vergleich zu den Wettbewerbern zu kurz kommen. In seinem jüngsten Beitrag auf Medium behauptet er, dass es keine Anzeichen dafür gibt, dass Apple sich auf die Einführung von KI-Diensten im Jahr 2024 vorbereitet. Entsprechend würde Apple dem Thema im anstehenden Earnings Call nicht viel Zeit widmen, so Kuo.

Natürlich setzt Apple KI bereits ein und hat hier auch Fortschritte gemacht. Beispielsweise nutzt Apple eine Reihe von statischen und dynamischen Analysewerkzeugen, die dem Unternehmen helfen, potenzielle Codefehler zu erkennen, die für einen Menschen schwer zu entdecken sind. Auch die Fotoverarbeitung von iOS verwendet KI-Technologien. Zudem erhält das iPhone 15 angeblich ein großes KI-basiertes Health-Upgrade.

Apple CEO Tim Cook drückte im vergangenen Earnings Call die Absicht des Unternehmens aus, bei der Entwicklung von KI „überlegt und durchdacht“ vorzugehen. Er bekräftigte auch, dass Apple KI als einen wichtigen Aspekt seiner Strategie betrachtet. Die tatsächliche Einbindung von KI in Produkte scheint dabei langsam und vorsichtig zu erfolgen. Und so hält sich Apple im Vergleich zu vielen Konkurrenten auch zurück, wenn es um die generativen KI-Technologien geht.