Während Apples vierteljährlichen Conference Calls gab CEO Tim Cook einige Kommentare zu künstlicher Intelligenz (KI) und ihrem Potenzial ab. Dabei merkte er an, dass die Technologie „sehr interessant“ sei. Cook wies jedoch auch darauf hin, dass es eine Reihe von Problemen gibt, die im Zusammenhang mit der Technologie geklärt werden müssen, und dass es sehr wichtig ist, bei der Verwendung von KI überlegt sowie bedacht vorzugehen.

Apple setzt KI bereits in vielen Produkten ein

Cook betonte, dass Apple KI und maschinelles Lernen bereits in mehrere seiner Produkte und Dienste integriert hat. Dabei verwies er auf Funktionen wie Sturzerkennung, Unfallerkennung und die EKG-App auf der Apple Watch. Er fügte hinzu, dass Apple weiterhin KI auf einer „sehr durchdachten Basis“ in seine Produkte integrieren wird. Er erklärte:

„Ich möchte mich nicht zu Produkt-Roadmaps äußern, aber ich denke, dass es sehr wichtig ist, diese Dinge überlegt und durchdacht anzugehen. Es gibt eine Reihe von Fragen, die geklärt werden müssen. Das Potenzial ist sehr interessant. Wir haben offensichtlich enorme Fortschritte bei der Integration von KI und maschinellem Lernen gemacht und sie in unsere Produkte und Dienstleistungen einfließen lassen.“

Trotz der bestehenden KI-Funktionen gab es Berichte über Kritik an Apples Sprachassistenten Siri. Im März berichtete die New York Times, dass der Funktionsumfang von Siri weitaus begrenzter ist als der von Chatbots wie ChatGPT. Zudem heißt es, dass Apple-Mitarbeiter Siris Funktionsumfang stark kritisieren. Diesbezüglich sollen umfangreiche Verbesserungen des Sprachmodells intern diskutiert werden, von denen die Mitarbeiter hoffen, dass sie im nächsten Jahr in einer zukünftigen iOS-Version einsatzbereit sein werden.

Cooks Kommentare kommen zu einer Zeit, in der KI und maschinelles Lernen schnell an Popularität gewinnen, da sowohl Unternehmen als auch Verbraucher die potenziellen Vorteile dieser Technologien erkannt haben. Es gibt jedoch auch Bedenken hinsichtlich des ethischen Einsatzes von KI, einschließlich Fragen des Datenschutzes, der Voreingenommenheit und der Verdrängung von Arbeitsplätzen. Es macht den Eindruck, dass Cook sich dieser Probleme bewusst ist und einen vorsichtigen Ansatz bei der Implementierung von KI in Apple-Produkten verfolgt.