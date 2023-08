Apple hat eine neue Werbekampagne namens „Pay the Apple Way“ gestartet, um seinen mobilen Bezahldienst Apple Pay zu bewerben. Die Kampagne ist unter anderem auf YouTube, in den sozialen Netzwerken, auf Werbeplakaten und Co. zu sehen.

„Pay the Apple Way“: neue Kampagne gestartet

Bereits in der vergangenen Woche hatte Apple eine Marketingkampagne für zwei Hashtags rund um Apple Pay auf Twitter bzw. X gestartet. Sowohl die Hashtags #ApplePay als auch #PayTheAppleWay werden seitdem in Tweets durch ein Häkchen-Symbol begleitet. Da konnte man bereits erahnen, dass eine größere Kampagne folgen wird.

Dies ist nun der Fall und die Kampagne ist offiziell gestartet. Mit seiner Werbeoffensive bewirbt Apple das einfache, bequeme und sichere Bezahlen mit Apple Pay. Im Rahmen der Kampagne kooperiert Apple auch mit Kreativen auf TikTok. In den Clips heben Kreative die Möglichkeiten und die Leichtigkeit hervor, die die Verwendung von Apple Pay für kontaktloses Bezahlen bietet. „Can I ____ with Apple Pay?“, wird jeder Kreative in seinen Videos fragen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren