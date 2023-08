Während Gerüchte über eine Überarbeitung des iOS-Kontrollzentrums bisher nicht erfüllt wurden, zeigt der Designer Parker Ortolani sein innovatives Konzept für eine mögliche Neuinterpretation dieses zentralen Elementes. Das Konzept vereint einen spielerischen Ansatz mit nützlichen Funktionalitäten und zielt darauf ab, eine erweiterte Interaktion mit der Benutzeroberfläche zu ermöglichen.

Seit seiner Einführung mit iOS 7 hat das Kontrollzentrum erhebliche Veränderungen durchlaufen. Ursprünglich konzentrierte es sich auf die Bereitstellung von Schnellzugriffen zu Bedienelementen, hauptsächlich für die Medienwiedergabe und die Aktivierung oder Deaktivierung ausgewählter Funktionen. Mit der Zeit hat Apple das Kontrollzentrum erweitert, um mehr Anpassungsfunktionen anzubieten, obwohl das Grundkonzept seit Jahren beständig geblieben ist.

Parker Ortolani stellt nun seine Vision für ein vollständig überarbeitetes Kontrollzentrum vor. Sein Design ist an den Auswahlbildschirm für iMessage-Apps in iOS 17 angelehnt. Im Mittelpunkt steht die Liste der verschiedenen Punkte, die mit kleinen Animationen hervorgehoben und in beliebiger Reihenfolge angeordnet werden können. Er schreibt zu seinem Konzept:

Concept: Reimagining control center on iPhone with an entirely new interface inspired by the modern iMessage app picker in iOS 17. It’d be more playful and respond to your actions with fluid animations. Pin your favorite controls at the top. Rearrange the list. Drill down into… pic.twitter.com/IrIO1oly9c

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) August 1, 2023