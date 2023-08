Eine unerwartete Verschiebung in der Smartphone-Präferenz unter südkoreanischen Jugendlichen zeigt eine Abkehr von lokalen Marken. Trotz der traditionellen Loyalität zu Samsung in dem Land wechselt ein beträchtlicher Teil der jungen Erwachsenen von Android zum iPhone – ein Trend, der auf den wachsenden Einfluss von Apple in der Region hinweist.

Samsungs schwindender Einfluss bei der jungen Generation

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung hat in seinem Heimatland an Boden verloren, insbesondere bei jungen Smartphone-Nutzern. Während anfangs noch 85 % der Nutzer unter 30 Jahren Android-Smartphones von Samsung und LG besaßen, ist nun ein drastischer Wandel zu beobachten. Jetzt sind über 53 % dieser Personen zum iPhone gewechselt, wie eine Studie von Counterpoint Research zeigt. Im Gegensatz dazu sind nur 8 % der iPhone-Nutzer zu Android gewechselt, was ein Hinweis auf die wachsende Attraktivität von Apple ist.

Apples erfolgreiche Strategie

Die hohe Leistung und das Image des iPhone spielten eine wichtige Rolle beim Markenwechsel. Rund 32 % der Befragten gaben die Leistung als Grund für den Wechsel an, dicht gefolgt vom Markenimage mit 31 %. Dabei erwies sich besonders die Kameraqualität als ausschlaggebend für die Kaufentscheidung.

Ein wichtiger Faktor für das Markenimage war die Werbekampagne „Shot on iPhone“. Die Kampagne hebt die Kameraleistung des iPhone hervor und beinhaltet Kooperationen mit koreanischen Popkünstlern und bekannten Filmemachern. So umfasst die Kampagne unter anderem ein Musikvideo der koreanischen Girlgroup NewJeans und einen Kurzfilm von Regisseur Park Chan-wook, was den guten Ruf der Marke im Bereich der Bildtechnologie weiter festigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der wachsende Marktanteil von Apple bei der jüngeren südkoreanischen Bevölkerung ein Beweis für das strategische Branding, den Leistungsschwerpunkt und die erfolgreichen Kampagnen auf dem lokalen Markt ist.