Nach den bemerkenswerten Versteigerungen eines von Steve Jobs signierten Schecks für über 100.000 Dollar und eines seltenen versiegelten 4-GB-Original-iPhone für 190.000 Dollar wurde nun ein neuer Meilenstein aufgestellt. So wurde ein versiegelter Original-iPod für rekordverdächtige 29.000 Dollar auf der Rallye-Plattform verkauft und machte damit gleich mehrere Apple-Fans glücklich.

Eine lohnenswerte Investition

Rally, eine innovative Plattform für den Handel mit seltenen Gegenständen, war Schauplatz für den Verkauf des noch eingeschweißten iPod, inklusive einer passenden Schutzhülle. Im Jahr 2021 teilte die Plattform das Eigentum an dem iPod in 5.000 Anteile auf. Jede dieser Anteile kostete 5 Dollar, was dem iPod einen anfänglichen Gesamtwert von 25.000 Dollar verlieh.

Eineinhalb Jahre später wurde ein Kaufangebot von 29.000 Dollar für dieses besondere Sammlerstück unterbreitet, was einen Wertzuwachs von 16 % bedeutet. Von den Anteilseignern stimmten 61,98 % für den Zuschlag. Die Annahme führte zum Abschluss des Verkaufs und der seltene iPod wechselte seine Besitzer.

Doch nicht nur der Verkauf ist bemerkenswert. Der besagte iPod bietet auch eine recht untypische Vorgeschichte. Ursprünglich wurde der iPod im Jahr 2001 als Weihnachtsgeschenk im Apple Store Willowbrook Mall in Plano, Texas, gekauft. Auch wenn der iPod zu der Zeit sehr begehrt war, entschied sich der Besitzer erst einmal das Geschenk ungeöffnet in ein Schrankregal zu stellen. Dort verblieb das Gerät dann fast zwanzig Jahre lang unberührt. Und so wird der 29.000-Dollar-iPod noch immer in der Originalverpackung von 2001 und einer passenden Incase-Schutzhülle geliefert.