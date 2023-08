Knapp zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Microsoft seinen digitalen Sprachassistenten Cortana ins Leben gerufen hat. Damals hab es noch das gute alte Windows Phone. Nicht nur die Tage von Windows Phone sind längst gezählt, auch bei Cortana ist das Ende in Sicht. Der Cortana-App wurde unter Windows 11 nun der Stecker gezogen.

Microsoft schaltet Cortana-App ab

Genau wie Siri war Cortana in der Lage verschiedene Aufgaben auf euren Geräten auszuführen. Mit dem jüngsten Windows 11 Update hat Microsoft nun Cortana als eigenständige App aus dem Verkehr genommen. Stattdessen wird man sich zukünftig verstärkt auf künstliche Intelligenz konzentrieren. In den den vergangenen zwei Jahren hatte die Cortana-App bereits keine neue Funktion mehr erhalten und nun erhalten Anwender den Hinweis, dass Cortana in Windows als eigenständige App veraltet ist.

Aus einem Microsoft Support Dokument geht hervor, dass Cortana noch nicht ganz verschwunden ist und weiterhin in Apps, wie z.B. Outlook und Microsoft Teams, verfügbar ist. Allerdings dürfte es auch hier nur eine Frage der Zeit sein, bis Cortana auch dort verschwindet.