Die iPhone 16 Pro Modelle sollen ein Stacked-Kamerasensor-Design erhalten, das bereits in den kommenden Standard iPhone 15 Modellen zum Einsatz kommen könnte. Das will zumindest der Industrieanalyst Ming-Chi Kuo erfahren haben, der auch weitere Verbesserungen für die iPhone-Kamera in Aussicht stellt.

Neuer Sensor zuerst in Standard-Modellen?

Die Modelle iPhone 15 und 15 Plus werden laut Kuo eine 48-Megapixel-Rückkamera mit einem „Stacked Complementary Metal-Oxide-Semiconductor“ (CMOS) Bildsensor aufweisen. Technologisch ist ein „gestapelter Sensor“ anspruchsvoller, ermöglicht jedoch mehrere Vorteile. Dank des mehrschichtigen Aufbaus kann unter anderem mehr Licht erfasst werden, wobei auch die Bildqualität und -klarheit verbessert wird. Die iPhone 16 Pro Modelle sollen angeblich erst nächstes Jahr das neue Bildsensor-Design erhalten.

Dass zunächst nur die Standard-Modelle das Upgrade erhalten, klingt ungewöhnlich, doch laut Kuo sollen Probleme der Produktionsausbeute des neuen Sensordesigns zu dem Umstand geführt haben. Sony, der Hauptlieferant für diese hochwertigen CMOS-Bildsensoren, wird voraussichtlich bis 2024 mit Kapazitätsengpässen zu kämpfen haben. Als Reaktion darauf soll sich Apple vorsorglich den Großteil der Aufträge von Sony gesichert haben, dennoch wird es für einen Einsatz in der ganzen iPhone-Familie angeblich erst nächstes Jahr reichen.

Weitere Verbesserungen für die iPhone-Kamera

Ob die Technologie tatsächlich exklusiv im iPhone 15 und 15 Plus debütieren wird, bleibt abzuwarten. So hat sich Apple eher als Ziel gesetzt, neue Funktionen zunächst in die Pro-Modelle zu integrieren. Ungeachtet der Prognose wird das iPhone 16 Pro Max Gerüchten zufolge mit einer 48-Megapixel-Weitwinkelkamera ausgestattet sein. Sie soll über ein achtteiliges Hybridobjektiv mit zwei Glas- und sechs Kunststoffelementen verfügen. Außerdem werden Verbesserungen bei den Tele- und Ultraweitwinkelobjektiven erwartet.

Im Jahr 2024 sollen dann auch das iPhone 16 Pro als auch das iPhone 16 Pro Max mit Periskop-Teleobjektiven ausgestattet sein – eine Technologie, die im Jahr 2023 voraussichtlich nur im iPhone 15 Pro Max zu finden sein wird. Ein Periskop-Objektivsystem verwendet ein primäres Objektiv, um ein Bild aufzunehmen, wobei ein Winkelspiegel oder Prisma das Licht in einem 90-Grad-Winkel auf ein sekundäres Objektiv umlenkt, das es dann an den Bildsensor weiterleitet. Um die Brennweite zu verlängern, sind der Bildsensor und die Sekundärlinse seitlich im Inneren des Smartphones angeordnet. Das Periskop-Objektivdesign könnte einen optischen Zoombereich von 5x bis 10x bieten, eine deutliche Steigerung gegenüber dem 3x-Bereich des iPhone 14 Pro Max.