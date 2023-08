Gestern Abend hat Apple die Q3/2023 Quartalszahlen bekannt gegeben. Die wichtigsten Zahlen und Fakten des anschließenden Conference Calls haben wir hier für euch zusammengefasst. Begleitend dazu hat Apple CEO Tim Cook den Kollegen von Reuters und CNBC ein Interview gegeben und dabei über verschiedene Aspekte gesprochen. Unter anderem stand dabei das Thema „künstliche Intelligenz“ im Mittelpunkt.

Apple hält sich mit Kommentaren zu zukünftigen Produkte und Services für gewöhnliche zurück. Nichtsdestotrotz lässt sich das Unternehmen hin- und wieder in Interviews zu spannenden Äußerungen hinreißen. Auch wenn Apple CEO Tim Cook im Interview mit Reuters über künstliche Intelligenz gesprochen hat, hat er nicht zu viel verraten, sondern lediglich einen Einblick verschafft, dass sich sein Unternehmen mit der Materie beschäftigt.

Cook gab folgendes zu Protokoll

„Wir forschen seit Jahren in einem breiten Spektrum von KI-Technologien, einschließlich generativer KI. Wir werden weiterhin in diese Technologien investieren, Innovationen entwickeln und unsere Produkte verantwortungsvoll weiterentwickeln, um das Leben der Menschen zu bereichern. Natürlich investieren wir viel, und das spiegelt sich in den von Ihnen betrachteten F&E-Ausgaben wider.“