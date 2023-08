Am heutigen Freitag gibt es zwar keinen Neustart auf Apple TV+ zu vermelden (am Mittwoch startete „Physical – Staffel 3“) dafür hat der Streaming-Dienst zwei Clips auf YouTube veröffentlicht, um zwei seiner Serien zu bewerben. Dabei geht es um die dritte Staffel von „Physical“ sowie die zweite Staffel von „The Afterparty“.

The Afterparty – Behind the Scenes: Puzzle Makers

Mitte Juli ist „The Afterparty – Staffel 2“ auf Apple TV+ gestartet. Die weltweit erfolgreiche Krimi-Comedy-Serie geht in die zweite Runde und da uns die erste Staffel bereits ziemlich gut gefallen hat, stecken wir aktuell bereits mitten in der Fortsetzung.

„The Afterparty“ ist eine genreübergreifende Komödie, die den Bericht einer anderen Figur über einen schicksalhaften Abend untersucht. Kurzum: Jede Episode erzählt eine bestimmte Situation aus der Perspektive einer anderen Person. Auch in Staffel 2 geht es wieder um einen Mord und zunächst einmal ist jeder Hochzeitsgast verdächtig.

Detective Danner (Tiffany Haddish) kehrt zurück, um Aniq (Sam Richardson) und Zoë (Zoë Chao) dabei zu helfen, den Krimi aufzuklären, indem er Familienmitglieder, Liebespaare und Geschäftspartner befragt und hört, wie jeder Verdächtige das Wochenende noch einmal erzählt, jeder mit seiner eigenen einzigartigen Perspektive und seinem eigenen visuellen Stil.

In dem Clip „The Afterparty – Behind the Scenes: Puzzle Makers“ erhaltet ihr einen Einblick in Folge 203 „Travis“.

Physical – Meet Kelly Kilmartin

Weiter geht es mit „Physical. Die dritte und abschließende Staffel ist erst kürzlich gestartet und mit dem Clip „Physical – Meet Kelly Kilmartin“ erhaltet ihr einen kurzen Einblick in die Fortsetzung. Sheila hat eine neue innere Stimme. Und die ist frech.

In dieser letzten Staffel wird Sheilas Position durch den aufstrebenden Fitness-Star Kelly Kilmartin, gespielt von Deschanel, bedroht. Die Rivalität stellt nicht nur eine berufliche Herausforderung dar, sondern löst auch persönliche Turbulenzen für Sheila aus, die ihren hart erarbeiteten inneren Frieden und ihre Stabilität in Gefahr bringen.