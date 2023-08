Im März dieses Jahres ist die Kinder- und Familienserie „Eule Eva“ (im Englischen heißt die Serie „Eva the Owlet“) auf Apple TV+ gestartet. Um den Fokus auf die Serie zu lenken, stehen ab sofort drei kurze Clips auf YouTube bereit.

Apple TV+ veröffentlicht drei Clips zu „Eule Eva“

Anfang dieses Jahres hat Apple mit „Eule Eva“ sein Portfolio an an Kinder- und Familienserien erweitert. Die neue animierte Kinder- und Familienserie basiert auf der Scholastic-Bestseller-Buchreihe „Owl Diaries“ der preisgekrönten Autorin Rebecca Elliott.

In „Eule Eva“ spielt Eva, eine kreative, freche Eule, die Tür an Tür mit ihrer besten Freundin Lucy in der Waldwelt von Treetopington lebt. Mit großen Ideen und einer noch größeren Persönlichkeit begibt sich Eva auf hochfliegende Abenteuer und drückt sich dabei in ihrem Tagebuch aus!

Alles in allem warten acht Folgen der Serie auf euch. Mit den Clips „Eva the Owlet – Diary, Cheer Me Up-Up-Up!“, „Eva the Owlet – All About Baby Mo“ und „Eva the Owlet – Diary, Cheer Lucy Up-Up-Up!“ gibt euch Apple TV+ einen Einblick in die Serie. Ihr seht dabei unter anderem, wie Eva Lucy hilft, ihre eigene Aufmunterungsliste zu schreiben, als Lucy traurig ist, weil ihr Lieblingsstofftier ein Loch hat.

