Das Chipdesign-Unternehmen Arm bereitet sich auf einen Börsengang im Wert von mehr als 60 Milliarden Dollar vor. Apple und andere führende Chip-Hersteller wie Samsung, Nvidia und Intel werden laut Nikkei Asia in die Aktien von Arm investieren. Für Apple ist dieser Schritt eine Möglichkeit, die Zukunft seiner Apple Silicon Architektur zu gestalten und zu sichern.

Investition in den Börsengang von Arm

Es wird damit gerechnet, dass der erwartete Börsengang von Arm an der Nasdaq mit einer Marktkapitalisierung von über 60 Milliarden Dollar der bisher größte in diesem Jahr werden wird. Die zuvor versuchte Übernahme von Arm durch Nvidia für 44 Milliarden Dollar wurde von den Kartellbehörden blockiert, was zu der Entscheidung führte, noch dieses Jahr an die Börse zu gehen.

Führende Chip-Hersteller, darunter Apple, Samsung, Nvidia und Intel wollen jeweils einige Prozent der Anteile an dem Unternehmen erwerben. Diese Investition wird nicht nur den Aktienkurs von Arm stabilisieren, sondern auch einen gewissen Einfluss auf das Management von Arm ermöglichen. Der Eigentümer, die SoftBank Group, wird noch in diesem Monat die Börsennotierung beantragen und benötigt dafür die Genehmigung der Nasdaq.

Hintergrund und Bedeutung für Apple

Die Beziehung zwischen Apple und Arm reicht bis in die Anfangsjahre von iPhone und iPad zurück. Die Investition von Apple in Arm wird als strategischer Schritt gesehen, um die Zukunft der Apple Silicon Chips zu sichern, die auf der ARM-Architektur basieren. Die Architektur hat maßgeblich zu Apples Erfolg auf dem Markt für mobile Geräte beigetragen, da sie unter anderem die x86-Architektur von Intel in Bezug auf die Energieeffizienz übertrifft.

Apples Entscheidung, in den bevorstehenden Börsengang von Arm zu investieren, bedeutet eine kalkulierte Anstrengung, um den Einfluss auf die Technologie zu behalten, die seinen Produkten zugrunde liegt. Dabei unterstreicht der Schritt die integrale Rolle, die die Chip-Architektur von Arm in der technologischen Landschaft spielt, insbesondere für Apple.