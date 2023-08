Vodafone informiert regelmäßig über den Ausbau des eigenen Mobilfunknetzes. Am heutigen Tag hat das Düsseldorfer Unternehmen bekannt gegeben, dass allein im Juli rund 900 Bauprojekte vollendet wurden. Dabei wurde das 5G-Netz mit mehr als 600 Baumaßnahmen weiter ausgebaut.

Nachdem wir euch kürzlich über den Ausbaufortschritt des 5G-Netzes bei der Telekom und o2 informiert haben, geht es heute mit Vodafone weiter.

Rund 900 Bauprojekte konnte der Mobilfunkanbieter im vergangenen Monat vollendet, um Funklöcher zu schließen und die Netzkapazitäten im Mobilfunk weiter zu verbessern. Dabei hat Vodafone insgesamt 87 neue Mobilfunk-Stationen in Betrieb genommen und mit mehr als 800 weiteren Baumaßnahmen wurden das LTE-Netz und das 5G-Netz weiter verstärkt.

Vodafone schreibt

Insgesamt 111 der im Juli vollendeten Maßnahmen dienten dazu, LTE-Funklöcher zu beseitigen oder auch Funklöcher im Mobilfunk zu verhindern – etwa durch Neubauten an solchen Standorten, in denen bisherige LTE-Stationen aufgegeben werden mussten. Ein Schwerpunkt des Ausbaus im Juli war der Bau neuer mobiler Datenautobahnen vor Ort: Zwei Drittel der 900 Bauprojekte dienten dazu, das 5G-Netz in der Fläche zu erweitern oder die 5G-Kapazitäten und 5G-Geschwindigkeiten zu erhöhen.