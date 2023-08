In regelmäßigen Abständen startet Amazon für seine eigene Hardware Rabatt-Aktionen. Wenn es keine triftigen Gründe gibt, warten man mit dem Kauf bis zur nächsten Aktion und kann so den ein oder anderen Euro sparen. Am heutigen Tag ist eine neue Echo Dot Aktion gestartet. Sowohl einzeln als auch im Doppelpack wurde der Echo Dot (5. Generation) deutlich im Preis gesenkt.

Amazon reduziert Echo Dot und weitere Geräte

Habt ihr Interesse am Echo Dot (5. Gen)? So haben wir gute Nachrichten für euch. Egal, ob ihr einen Echo Dot oder zwei Echo Dot kaufen möchtet, ihr könnt ordentlich sparen. Im Doppelpack ist der Rabatt sogar nochmal etwas höher.

Anstatt 64,99 Euro werden für den Echo Dot derzeit nur 39,99 Euro fällig. Ihr spart somit 25 Euro bzw. 38 Prozent. Fügt 2 Echo Dot (5. Gen.) eurem Warenkorb hinzu und verwendet den Aktionscode ECHODOT, um das 2er Pack für nur 68,98 Euro zu erhalten. Dies entspricht einem Einzelpreis von nur 34,49 Euro.

Angebot Echo Dot (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa und gigantischem,... ECHO DOT KLANG NOCH NIE SO GUT – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

DEINE LIEBLINGSINHALTE UND -MUSIK – Spiel Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Apple...

Weitere Rabatt-Aktionen

Neben Echo Dot könnt ihr aktuell auch bei weiterer Amazon Hardware sparen. So kostet Echo Pop aktuell nur 29,99 Euro anstatt 54,99 Euro. Im Doppelpack mit dem Aktionscode ECHOPOP sind es insgesamt nur 48,98 Euro (bzw. je 24,49 Euro).

Angebot Wir stellen vor: Echo Pop | Kompakter und smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit vollem Klang... WIR STELLEN VOR: ECHO POP – Der kompakte smarte Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa bietet vollen...

STEUERE DIE MUSIK MIT DEINER STIMME – Bitte Alexa einfach, Musik, Hörbücher und Podcasts von...

Echo Dot mit Uhr kostet vorübergehend nur 49,99 Euro anstatt 74,99 Euro und Echo Dot Kids schlägt aktuell mit 49,99 Euro anstatt 74,99 Euro zu buche. Echo Buds 2 kosten vorübergehend 58,99 Euro anstatt 119 Euro.

Angebot Echo Dot mit Uhr (5. Gen., 2022) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Uhr und Alexa und... ECHO DOT KLANG NOCH NIE SO GUT – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

DIE UHRZEIT UND MEHR AUF EINEN BLICK – Das verbesserte LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker, das...

Solltet ihr euch für 2 Echo Show 5 (3. Gen) interessieren, so werden im Doppelpack mit dem Aktionscode ECHOSHOW5 nur 109,98 Euro (je 54,99 Euro) fällig.