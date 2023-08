DSCC hat eine neue Marktanalyse veröffentlicht, die einige interessante Informationen über Apples iPhone 14 Verkäufe sowie über die Entwicklung von Samsung und anderen Herstellern auf dem OLED-Smartphone-Markt enthält. So zeigt sich unter anderem, dass sich das iPhone 14 im zweiten Quartal 2023 als das meistverkaufte OLED-Smartphone erwiesen hat und somit das iPhone 14 Pro und Pro Max überholen konnte.

Apples Dominanz auf dem OLED-Markt

Laut DSCC verzeichnete im zweiten Quartal 2023 der Markt für OLED-Smartphones ein Wachstum von 4 % im Vergleich zum zweiten Quartal 2022. Apple behielt seine Führungsposition mit einem Marktanteil von 32 %, der jedoch von 39 % im ersten Quartal 2023 zurückging. Der Rückgang wird auf ein langsameres Wachstum der iPhone 14 Pro Modelle zurückgeführt.

Samsungs Marktanteil sank ebenfalls: von 26 % in Q1 2023 auf 23 % in Q2 2023, was einen Rückgang von 9 % gegenüber dem Vorquartal und 1 % im Jahresvergleich bedeutet. Marken wie Honor, Vivo und Xiaomi verzeichneten jedoch einen Anstieg ihrer Marktanteile. Im Einzelnen stieg der Anteil von Honor auf 6 %, der von Vivo auf 5 % und der von Xiaomi auf 7,4 %.

Trotz der Veränderungen bei den prozentualen Anteilen an den Stückzahlen dominierten sowohl Apple als auch Samsung mit den fünf wichtigsten OLED-Smartphone-Modelle für Q2 2023, basierend auf dem OLED-Panelumsatz:

iPhone 14: 15,3 %. iPhone 13: 11,1 %. iPhone 14 Pro Max: 10,7 %. iPhone 14 Pro: 9,2 % Samsung Galaxy S23 Ultra: 5,2 %

Bemerkenswert ist, dass im 1. Quartal 2023 noch Apples Pro-Modelle die Umsatztabelle anführten, gefolgt vom iPhone 13 und dann vom iPhone 14. Die Verschiebung hin zu regulären Versionen wie dem iPhone 14 deutet auf einen Trend der Verbraucher hin, sich für günstigere Alternativen zu entscheiden.